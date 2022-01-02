|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:54
sergia написав: flysoulfly написав: sergia написав:
Если год не пользоваться, по 20 грн в месяц не снимают?
прогнать 1грн на вход/выход и не задаваться таким вопросом
это понятно, на полочных мобилках где-то так и делаю). Но было написано что карта лежит на полке больше года. Вот и стало интэрэсно, действительно 20-ку в месяц снимают или только пугают
Навряд тут хтось більше року тримає власні кошти на картці, котрою не користується (а списувати має лише власні), тому на практичний досвід я б не розраховував.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7832
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 1093 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 02 січ, 2023 22:09
Подскажите, для открытия конверт-депо на 100к какие карты или счета в А-банке нужно иметь? Есть по ним подводные камни и комиссии при пополнении и снятии,в том числе платные смс (можно ли их отключить)?
-
Dobrofey
-
-
- Повідомлень: 1067
- З нами з: 24.04.09
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 січ, 2023 22:15
Dobrofey немає жодних підвохів, відкриваєш жовту карту в баксах-євро (можна і в застосунку), купуєш бакси на 3 міс, потім виплата йде на жовту і знімаєш в касі банку, така наука.
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 790
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 січ, 2023 22:22
Dobrofey, за 30-ть дней до окончания депо отключить пролонгацию.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5101
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 513 раз.
- Подякували: 948 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 03 січ, 2023 10:13
melkh написав:Dobrofey
немає жодних підвохів, відкриваєш жовту карту в баксах-євро (можна і в застосунку), купуєш бакси на 3 міс, потім виплата йде на жовту і знімаєш в касі банку, така наука.
Так а гривну на какую карту или счет закидывать? Это ж еще и "зеленую" карту открыть нужно, или счет какой-то?
Карты в грн и дол нужны пластиковые, или можно и виртуальные в приложении?
-
Dobrofey
-
-
- Повідомлень: 1067
- З нами з: 24.04.09
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 січ, 2023 10:20
Dobrofey написав: melkh написав:Dobrofey
немає жодних підвохів, відкриваєш жовту карту в баксах-євро (можна і в застосунку), купуєш бакси на 3 міс, потім виплата йде на жовту і знімаєш в касі банку, така наука.
Так а гривну на какую карту или счет закидывать? Это ж еще и "зеленую" карту открыть нужно, или счет какой-то?
Карты в грн и дол нужны пластиковые, или можно и виртуальные в приложении?
Зараз поповнення усiх карт зробили безкоштовним (хоч нал хоч безнал) - тому гривневу без рiзницi яку вiдкривати - зелену чи жовту. Валютну - жовту. Поточних рахункiв тут нема - тому картку вiдкривати обов'язково - гривневу та в тiй валютi у якiй депо. Для конвертацiйних депо вiртуальник карток - достатньо.
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1097
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 03 січ, 2023 21:15
Спасибо, а после пополнения гривневой карты в какой менюшке депозит открывать? Или он через обмен валют оформляется?
-
Dobrofey
-
-
- Повідомлень: 1067
- З нами з: 24.04.09
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 січ, 2023 21:29
В меню депозитів
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 574
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 січ, 2023 09:20
sergia написав: flysoulfly написав: sergia написав:
Если год не пользоваться, по 20 грн в месяц не снимают?
прогнать 1грн на вход/выход и не задаваться таким вопросом
это понятно, на полочных мобилках где-то так и делаю). Но было написано что карта лежит на полке больше года. Вот и стало интэрэсно, действительно 20-ку в месяц снимают или только пугают
Специально глянул. Последнее движение было 26.12.2020. Потом - 25.12.2022. Т.е. даже не год, а ровно 2 года. Не снимали ничего.
Там своих средств не было (закинул перед покупкой билетов, чтобы кешбэк за свои был), может, поэтому.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5680
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 893 раз.
- Подякували: 4654 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|115
|103219
|
Сер 04 січ, 2023 23:34
reg2f
|
|459
|319742
|
|
|121
|37383
|
|