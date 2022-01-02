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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 січ, 2023 14:12
Картка Вигода, 1% кеш беку на все,чи є винятки?
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novichok
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Додано: Чет 05 січ, 2023 14:14
На картку Зелена АБанку зараз нараховує якісь % на залишок? (грн)
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greenozon
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Додано: Чет 05 січ, 2023 14:15
novichok написав:
Картка Вигода, 1% кеш беку на все,чи є винятки?
Є
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Alien
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