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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

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А-Банк 3.5 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 14:12

Картка Вигода, 1% кеш беку на все,чи є винятки?
novichok
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Повідомлень: 2876
З нами з: 31.03.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 229 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 14:14

На картку Зелена АБанку зараз нараховує якісь % на залишок? (грн)
greenozon
 
Повідомлень: 14532
З нами з: 01.06.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 1356 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 14:15

  novichok написав:Картка Вигода, 1% кеш беку на все,чи є винятки?

Є
Alien
 
Повідомлень: 1104
З нами з: 12.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 280 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 14:19

  greenozon написав:На картку Зелена АБанку зараз нараховує якісь % на залишок? (грн)

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Alien
 
Повідомлень: 1104
З нами з: 12.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 280 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 20:34

  Alien написав:
  novichok написав:Картка Вигода, 1% кеш беку на все,чи є винятки?

Є

ОК, дякую, знайшов.
По кешбеку виходить трохи краща, ніж Зелена, чи є підводне каміння?
novichok
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Повідомлень: 2876
З нами з: 31.03.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 229 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 20:44

  novichok написав:
  Alien написав:
  novichok написав:Картка Вигода, 1% кеш беку на все,чи є винятки?

Є

ОК, дякую, знайшов.
По кешбеку виходить трохи краща, ніж Зелена, чи є підводне каміння?

Ну як краща. По зеленій я обираю дві категорії і користую тільки для їх оплати. Отримую кешбек не часто але грошима. А по вигоді виходить що треба її використовувати для тих напрямів що не у виключенням і тих що не охоплені іншими картками. Чесно кажучи у мене таких ну дуже мало. Ну і заточенність картки під епіцентр особисто мене не влаштовує - вважаю цей магазин має зависокі ціни - коли до війни робив ремонт - порівнював з іншими постачальниками буд.матеріалів у місті - як правило майже завжди можна було купити те саме але дешевше ніж у епіку. Тому особисто я зиску у цій картці та схожій від сенсу для себе не бачу
Alien
 
Повідомлень: 1104
З нами з: 12.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 280 раз.
 
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  #<1 ... 61626364
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