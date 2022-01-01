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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 січ, 2023 14:12
Картка Вигода, 1% кеш беку на все,чи є винятки?
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novichok
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Додано: Чет 05 січ, 2023 14:14
На картку Зелена АБанку зараз нараховує якісь % на залишок? (грн)
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greenozon
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Додано: Чет 05 січ, 2023 14:15
novichok написав:
Картка Вигода, 1% кеш беку на все,чи є винятки?
Є
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Alien
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Додано: Чет 05 січ, 2023 20:34
Alien написав: novichok написав:
Картка Вигода, 1% кеш беку на все,чи є винятки?
Є
ОК, дякую, знайшов.
По кешбеку виходить трохи краща, ніж Зелена, чи є підводне каміння?
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novichok
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Додано: Чет 05 січ, 2023 20:44
novichok написав: Alien написав: novichok написав:
Картка Вигода, 1% кеш беку на все,чи є винятки?
Є
ОК, дякую, знайшов.
По кешбеку виходить трохи краща, ніж Зелена, чи є підводне каміння?
Ну як краща. По зеленій я обираю дві категорії і користую тільки для їх оплати. Отримую кешбек не часто але грошима. А по вигоді виходить що треба її використовувати для тих напрямів що не у виключенням і тих що не охоплені іншими картками. Чесно кажучи у мене таких ну дуже мало. Ну і заточенність картки під епіцентр особисто мене не влаштовує - вважаю цей магазин має зависокі ціни - коли до війни робив ремонт - порівнював з іншими постачальниками буд.матеріалів у місті - як правило майже завжди можна було купити те саме але дешевше ніж у епіку. Тому особисто я зиску у цій картці та схожій від сенсу для себе не бачу
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Alien
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:44
Alien написав: novichok написав:
Картка Вигода, 1% кеш беку на все,чи є винятки?
ОК, дякую, знайшов.
По кешбеку виходить трохи краща, ніж Зелена, чи є підводне каміння?
Ну як краща. По зеленій я обираю дві категорії і користую тільки для їх оплати. Отримую кешбек не часто але грошима. А по вигоді виходить що треба її використовувати для тих напрямів що не у виключенням і тих що не охоплені іншими картками. Чесно кажучи у мене таких ну дуже мало. Ну і заточенність картки під епіцентр особисто мене не влаштовує - вважаю цей магазин має зависокі ціни - коли до війни робив ремонт - порівнював з іншими постачальниками буд.матеріалів у місті - як правило майже завжди можна було купити те саме але дешевше ніж у епіку. Тому особисто я зиску у цій картці та схожій від сенсу для себе не бачу
добре коли є нормальні постачальники. Я колись купив мішок цементу ніби у нормального постачальника на базарі, по факту то була сіра крейда
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sergia
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