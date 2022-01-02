novichok написав:Картка Вигода, 1% кеш беку на все,чи є винятки?
Є
ОК, дякую, знайшов. По кешбеку виходить трохи краща, ніж Зелена, чи є підводне каміння?
Ну як краща. По зеленій я обираю дві категорії і користую тільки для їх оплати. Отримую кешбек не часто але грошима. А по вигоді виходить що треба її використовувати для тих напрямів що не у виключенням і тих що не охоплені іншими картками. Чесно кажучи у мене таких ну дуже мало. Ну і заточенність картки під епіцентр особисто мене не влаштовує - вважаю цей магазин має зависокі ціни - коли до війни робив ремонт - порівнював з іншими постачальниками буд.матеріалів у місті - як правило майже завжди можна було купити те саме але дешевше ніж у епіку. Тому особисто я зиску у цій картці та схожій від сенсу для себе не бачу
novichok написав:Картка Вигода, 1% кеш беку на все,чи є винятки? ОК, дякую, знайшов. По кешбеку виходить трохи краща, ніж Зелена, чи є підводне каміння?
Ну як краща. По зеленій я обираю дві категорії і користую тільки для їх оплати. Отримую кешбек не часто але грошима. А по вигоді виходить що треба її використовувати для тих напрямів що не у виключенням і тих що не охоплені іншими картками. Чесно кажучи у мене таких ну дуже мало. Ну і заточенність картки під епіцентр особисто мене не влаштовує - вважаю цей магазин має зависокі ціни - коли до війни робив ремонт - порівнював з іншими постачальниками буд.матеріалів у місті - як правило майже завжди можна було купити те саме але дешевше ніж у епіку. Тому особисто я зиску у цій картці та схожій від сенсу для себе не бачу
добре коли є нормальні постачальники. Я колись купив мішок цементу ніби у нормального постачальника на базарі, по факту то була сіра крейда .