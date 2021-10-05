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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

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А-Банк 3.5 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 16:00

Investor_K

Как-то пофиг, снятие кеша идет через желтую карту в кассе. Валюту выдают без проблем, какая-разница откуда валюта на желтой карте появилась?

Вот набежало на карте 4100$.
Сегодня пришел - забрал 2тыс $, еще 2100 заберу завтра.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 16:15

Картка Вигода

В наявності дві зелених. Вигода підв`язалась під ту, що без кред.ліміту. Таке кіно нам не потрібно
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 16:20

  vpchelko написав:Investor_K

Как-то пофиг, снятие кеша идет через желтую карту в кассе. Валюту выдают без проблем, какая-разница откуда валюта на желтой карте появилась?

Вот набежало на карте 4100$.
Сегодня пришел - забрал 2тыс $, еще 2100 заберу завтра.

Різниця звідки є, бо на жовтій 0.09% коміс за зняття, якщо ж у вас зарахований депо то на суму депо коміса немає.
Я от якраз лоханувся на цьому обмеженні, закінчився депо, не встиг його зняти як на карту прийшло інше зарахування. Цим іншим зарахуванням я поповнив існуючі депо. Прийшов в касу знімати депо, і тут же коміс з'явився, бо ліміт на безкоштовне зняття я використав поповнивши існуючі депо :x
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 17:37

  kulikrom написав:В наявності дві зелених. Вигода підв`язалась під ту, що без кред.ліміту. Таке кіно нам не потрібно

Її можна випустити допкою? Це ж ніби окремий продукт.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 10:32

Картка Вигода

  klug написав:Її можна випустити допкою

Так, вона передбачається як кредитний продукт, віртуальна картка під Зелену. В моєму випадку вийшла допкою на другу зелену, без кред.ліміту. Це мене не влаштувало, банк запевнив, що якщо я закрию Вигоду, то Зелена залишиться, але - дуськи, закрили й Зелену, начебто й не потрібну, але, карток забагато не буває. Наразі пропонують ще раз провести експеримент, начебто тепер вже Вигода буде з лімітом Зеленої, ну, а замість попередньої Зеленої без ліміту начебто дадуть віртуальну. Шапіто
kulikrom
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 10:17

Если пополнить зелёную по п2п и сразу засэпить - не накажут?
la9
 
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