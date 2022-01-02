RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 16:00

Investor_K

Как-то пофиг, снятие кеша идет через желтую карту в кассе. Валюту выдают без проблем, какая-разница откуда валюта на желтой карте появилась?

Вот набежало на карте 4100$.
Сегодня пришел - забрал 2тыс $, еще 2100 заберу завтра.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 660
З нами з: 05.07.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 16:15

Картка Вигода

В наявності дві зелених. Вигода підв`язалась під ту, що без кред.ліміту. Таке кіно нам не потрібно
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1437
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 16:20

  vpchelko написав:Investor_K

Как-то пофиг, снятие кеша идет через желтую карту в кассе. Валюту выдают без проблем, какая-разница откуда валюта на желтой карте появилась?

Вот набежало на карте 4100$.
Сегодня пришел - забрал 2тыс $, еще 2100 заберу завтра.

Різниця звідки є, бо на жовтій 0.09% коміс за зняття, якщо ж у вас зарахований депо то на суму депо коміса немає.
Я от якраз лоханувся на цьому обмеженні, закінчився депо, не встиг його зняти як на карту прийшло інше зарахування. Цим іншим зарахуванням я поповнив існуючі депо. Прийшов в касу знімати депо, і тут же коміс з'явився, бо ліміт на безкоштовне зняття я використав поповнивши існуючі депо :x
Maxwe11
 
Повідомлень: 80
З нами з: 04.09.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 17:37

  kulikrom написав:В наявності дві зелених. Вигода підв`язалась під ту, що без кред.ліміту. Таке кіно нам не потрібно

Її можна випустити допкою? Це ж ніби окремий продукт.
klug
 
Повідомлень: 7872
З нами з: 18.08.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 10:32

Картка Вигода

  klug написав:Її можна випустити допкою

Так, вона передбачається як кредитний продукт, віртуальна картка під Зелену. В моєму випадку вийшла допкою на другу зелену, без кред.ліміту. Це мене не влаштувало, банк запевнив, що якщо я закрию Вигоду, то Зелена залишиться, але - дуськи, закрили й Зелену, начебто й не потрібну, але, карток забагато не буває. Наразі пропонують ще раз провести експеримент, начебто тепер вже Вигода буде з лімітом Зеленої, ну, а замість попередньої Зеленої без ліміту начебто дадуть віртуальну. Шапіто
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1437
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 10:17

Если пополнить зелёную по п2п и сразу засэпить - не накажут?
la9
 
Повідомлень: 2362
З нами з: 02.07.09
Подякував: 453 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 10:44

  la9 написав:Если пополнить зелёную по п2п и сразу засэпить - не накажут?

Ні. Тут працюють за схемами моно-бегемота
Alien
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 12.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 11:03

  Maxwe11 написав:
  vpchelko написав:Investor_K

Как-то пофиг, снятие кеша идет через желтую карту в кассе. Валюту выдают без проблем, какая-разница откуда валюта на желтой карте появилась?

Вот набежало на карте 4100$.
Сегодня пришел - забрал 2тыс $, еще 2100 заберу завтра.

Різниця звідки є, бо на жовтій 0.09% коміс за зняття, якщо ж у вас зарахований депо то на суму депо коміса немає.
Я от якраз лоханувся на цьому обмеженні, закінчився депо, не встиг його зняти як на карту прийшло інше зарахування. Цим іншим зарахуванням я поповнив існуючі депо. Прийшов в касу знімати депо, і тут же коміс з'явився, бо ліміт на безкоштовне зняття я використав поповнивши існуючі депо :x

Напевно у Вас інша причина коміса була. Бо через те, що часто користуюся жовтою помітив особливість, що не пільгові кошти списуються на ті операції, по яким немає коміса, а пільгові списуються на ті операції по яким може бути коміс. Тобто також неодноразово були одночасно і пільгові і не пільгові кошти, то при знятті готівки списувались саме пільгові кошти, а на перекази - в першу чергу списуюються непільгові.
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 527
З нами з: 02.09.19
Подякував: 181 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 12:45

А есть лимиты на сеп?
la9
 
Повідомлень: 2362
З нами з: 02.07.09
Подякував: 453 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 62636465
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MostWanted, ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПроКредит Банк 1 ... 14, 15, 16
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
154 104068
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 січ, 2023 13:12
cohan
Райффайзен Банк 1 ... 77, 78, 79
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
784 687540
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 січ, 2023 13:08
1finanсier
РВС Банк 1 ... 16, 17, 18
greenozon » Вів 04 січ, 2022 23:27
171 255206
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 січ, 2023 03:22
la9

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1370)
15.01.2023 13:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.