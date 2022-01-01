Investor_K
Как-то пофиг, снятие кеша идет через желтую карту в кассе. Валюту выдают без проблем, какая-разница откуда валюта на желтой карте появилась?
Вот набежало на карте 4100$.
Сегодня пришел - забрал 2тыс $, еще 2100 заберу завтра.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 16:00
Investor_K
Как-то пофиг, снятие кеша идет через желтую карту в кассе. Валюту выдают без проблем, какая-разница откуда валюта на желтой карте появилась?
Вот набежало на карте 4100$.
Сегодня пришел - забрал 2тыс $, еще 2100 заберу завтра.
Додано: Пон 09 січ, 2023 16:15
Картка Вигода
В наявності дві зелених. Вигода підв`язалась під ту, що без кред.ліміту. Таке кіно нам не потрібно
Додано: Пон 09 січ, 2023 16:20
Різниця звідки є, бо на жовтій 0.09% коміс за зняття, якщо ж у вас зарахований депо то на суму депо коміса немає.
Я от якраз лоханувся на цьому обмеженні, закінчився депо, не встиг його зняти як на карту прийшло інше зарахування. Цим іншим зарахуванням я поповнив існуючі депо. Прийшов в касу знімати депо, і тут же коміс з'явився, бо ліміт на безкоштовне зняття я використав поповнивши існуючі депо
Додано: Пон 09 січ, 2023 17:37
Додано: Вів 10 січ, 2023 10:32
Картка Вигода
Так, вона передбачається як кредитний продукт, віртуальна картка під Зелену. В моєму випадку вийшла допкою на другу зелену, без кред.ліміту. Це мене не влаштувало, банк запевнив, що якщо я закрию Вигоду, то Зелена залишиться, але - дуськи, закрили й Зелену, начебто й не потрібну, але, карток забагато не буває. Наразі пропонують ще раз провести експеримент, начебто тепер вже Вигода буде з лімітом Зеленої, ну, а замість попередньої Зеленої без ліміту начебто дадуть віртуальну. Шапіто
Додано: Суб 14 січ, 2023 10:44
Додано: Суб 14 січ, 2023 11:03
Напевно у Вас інша причина коміса була. Бо через те, що часто користуюся жовтою помітив особливість, що не пільгові кошти списуються на ті операції, по яким немає коміса, а пільгові списуються на ті операції по яким може бути коміс. Тобто також неодноразово були одночасно і пільгові і не пільгові кошти, то при знятті готівки списувались саме пільгові кошти, а на перекази - в першу чергу списуюються непільгові.
Додано: Чет 19 січ, 2023 14:14
Покупка ж/д билетов зелёной попадает в категорию кишмиша Путешествия?
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