|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 січ, 2023 15:13
emeta написав:
Покупка ж/д билетов зелёной попадает в категорию кишмиша Путешествия
?
В октябре попадала
-
arkavs
-
-
- Повідомлень: 468
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 835 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|63
|31467
|
Чет 19 січ, 2023 14:08
cohan
|
|77
|36753
|
Чет 19 січ, 2023 13:28
cohan
|
|487
|349833
|