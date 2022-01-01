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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 15:13

  emeta написав:Покупка ж/д билетов зелёной попадает в категорию кишмиша Путешествия?

В октябре попадала
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:13

Козаки,а що скажете по банку, для відкриття валютного депо. Як зараз в них в Києві з валютою? Віддають?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:19

  ukr0014959 написав:Козаки,а що скажете по банку, для відкриття валютного депо. Як зараз в них в Києві з валютою? Віддають?

Видають і по замовленню і без замовлення (якщо маленька сума) в адекватні строки, новенькими з номерами підряд.
Maxwe11
 
Повідомлень: 86
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:06

Дякую, тоді закину їм 100 тищ на депо валютний
ukr0014959
 
Повідомлень: 145
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