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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 січ, 2023 15:13
emeta написав:
Покупка ж/д билетов зелёной попадает в категорию кишмиша Путешествия
?
В октябре попадала
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arkavs
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:13
Козаки,а що скажете по банку, для відкриття валютного депо. Як зараз в них в Києві з валютою? Віддають?
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ukr0014959
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:19
ukr0014959 написав:
Козаки,а що скажете по банку, для відкриття валютного депо. Як зараз в них в Києві з валютою? Віддають?
Видають і по замовленню і без замовлення (якщо маленька сума) в адекватні строки, новенькими з номерами підряд.
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Maxwe11
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:06
Дякую, тоді закину їм 100 тищ на депо валютний
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ukr0014959
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