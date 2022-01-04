На просторах телеграма подейкують, що сьогоднi ашка нiби повинна запустити кобренд з АТБ - аналогiчно до райфiвського картка надаватиме знижку 5% на товари з помаранчевими цiнниками в мережi АТБ. Однак на вiдмiну вiд райфiвської дебетки - ашкiвська картка буде вiртуальною допкою до Зеленої та використовуватиме її наявний лiмiт та iншi плюшки на кшталт кешбек програми. Як i у Райфу картка буде випускатися тiльки МПС - VISA. Дають також посилання на картку на сайтi а-банку - але воно поки не робоче - https://a-bank.com.ua/cards/atb