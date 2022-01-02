А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 січ, 2023 15:13
emeta написав:
Покупка ж/д билетов зелёной попадает в категорию кишмиша
Путешествия
?
В октябре попадала
arkavs
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:13
Козаки,а що скажете по банку, для відкриття валютного депо. Як зараз в них в Києві з валютою? Віддають?
ukr0014959
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:19
ukr0014959 написав:
Козаки,а що скажете по банку, для відкриття валютного депо. Як зараз в них в Києві з валютою? Віддають?
Видають і по замовленню і без замовлення (якщо маленька сума) в адекватні строки, новенькими з номерами підряд.
Maxwe11
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:06
Дякую, тоді закину їм 100 тищ на депо валютний
ukr0014959
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Додано: Пон 23 січ, 2023 12:56
На просторах телеграма подейкують, що сьогоднi ашка нiби повинна запустити кобренд з АТБ - аналогiчно до райфiвського картка надаватиме знижку 5% на товари з помаранчевими цiнниками в мережi АТБ. Однак на вiдмiну вiд райфiвської дебетки - ашкiвська картка буде вiртуальною допкою до Зеленої та використовуватиме її наявний лiмiт та iншi плюшки на кшталт кешбек програми. Як i у Райфу картка буде випускатися тiльки МПС - VISA. Дають також посилання на картку на сайтi а-банку - але воно поки не робоче -
https://a-bank.com.ua/cards/atb
Alien
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Додано: Пон 23 січ, 2023 15:52
Лучше бы пластик-кобренд выпустили.
Порт
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Додано: Вів 24 січ, 2023 11:50
Порт написав:
Лучше бы пластик-кобренд выпустили.
Зачем? Уже вроде все обзавелись телефонами с NFC, даже пенсионеры...
Искатель
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Додано: Вів 24 січ, 2023 15:09
Искатель написав:
, Уже вроде все обзавелись телефонами с NFC, даже пенсионеры...
а кто тогда с пачками квитанций в кассу стоит?
J
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Додано: Вів 24 січ, 2023 15:14
Искатель написав: Порт написав:
Лучше бы пластик-кобренд выпустили.
Зачем? Уже вроде все обзавелись телефонами с NFC, даже пенсионеры...
Ну в мене наприклад телефон з NFC, але розраховуюсь карткою.Мені так зручніше.Ну і про комуналку вище вірно замітили.
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