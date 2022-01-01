На просторах телеграма подейкують, що сьогоднi ашка нiби повинна запустити кобренд з АТБ - аналогiчно до райфiвського картка надаватиме знижку 5% на товари з помаранчевими цiнниками в мережi АТБ. Однак на вiдмiну вiд райфiвської дебетки - ашкiвська картка буде вiртуальною допкою до Зеленої та використовуватиме її наявний лiмiт та iншi плюшки на кшталт кешбек програми. Як i у Райфу картка буде випускатися тiльки МПС - VISA. Дають також посилання на картку на сайтi а-банку - але воно поки не робоче - https://a-bank.com.ua/cards/atb
А вот такой вопрос. Спросил горячую линию, где и как можно быдет открыть виртуальную карту "АТБ". Мне ответили, мол, есть "+" в верхнем левом углу (возле слова "Гаманець"), нажал - и появляется список карт, которые можно открыть. Так вот. В списке, который мне показали, уже есть "Выгода". Мне она не нужна, но интересно, что у меня она не предлагается в списке. Я задал вопрос, почему. Мне предложили переустановить приложение. Не поленился, переустановил. С тем же результатом.
Вопрос: что у меня не так? Просто сказали, что "через несколько дней" появится карта АТБ. И я точно так же ее не увижу. Кто-то уже открывал "Выгоду" тут, как это происходило?