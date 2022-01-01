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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
47%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
2
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 15:13

  emeta написав:Покупка ж/д билетов зелёной попадает в категорию кишмиша Путешествия?

В октябре попадала
arkavs
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Повідомлень: 468
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:13

Козаки,а що скажете по банку, для відкриття валютного депо. Як зараз в них в Києві з валютою? Віддають?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:19

  ukr0014959 написав:Козаки,а що скажете по банку, для відкриття валютного депо. Як зараз в них в Києві з валютою? Віддають?

Видають і по замовленню і без замовлення (якщо маленька сума) в адекватні строки, новенькими з номерами підряд.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:06

Дякую, тоді закину їм 100 тищ на депо валютний
ukr0014959
 
Повідомлень: 153
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 12:56

Кобренд з АТБ

На просторах телеграма подейкують, що сьогоднi ашка нiби повинна запустити кобренд з АТБ - аналогiчно до райфiвського картка надаватиме знижку 5% на товари з помаранчевими цiнниками в мережi АТБ. Однак на вiдмiну вiд райфiвської дебетки - ашкiвська картка буде вiртуальною допкою до Зеленої та використовуватиме її наявний лiмiт та iншi плюшки на кшталт кешбек програми. Як i у Райфу картка буде випускатися тiльки МПС - VISA. Дають також посилання на картку на сайтi а-банку - але воно поки не робоче - https://a-bank.com.ua/cards/atb
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 15:52

Лучше бы пластик-кобренд выпустили.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 11:50

  Порт написав:Лучше бы пластик-кобренд выпустили.

Зачем? Уже вроде все обзавелись телефонами с NFC, даже пенсионеры...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 15:09

  Искатель написав:, Уже вроде все обзавелись телефонами с NFC, даже пенсионеры...

а кто тогда с пачками квитанций в кассу стоит?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 15:14

  Искатель написав:
  Порт написав:Лучше бы пластик-кобренд выпустили.

Зачем? Уже вроде все обзавелись телефонами с NFC, даже пенсионеры...

Ну в мене наприклад телефон з NFC, але розраховуюсь карткою.Мені так зручніше.Ну і про комуналку вище вірно замітили.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 17:38

А вот такой вопрос. Спросил горячую линию, где и как можно быдет открыть виртуальную карту "АТБ". Мне ответили, мол, есть "+" в верхнем левом углу (возле слова "Гаманець"), нажал - и появляется список карт, которые можно открыть.
Так вот. В списке, который мне показали, уже есть "Выгода". Мне она не нужна, но интересно, что у меня она не предлагается в списке.
Я задал вопрос, почему. Мне предложили переустановить приложение.
Не поленился, переустановил. С тем же результатом.

Вопрос: что у меня не так? Просто сказали, что "через несколько дней" появится карта АТБ. И я точно так же ее не увижу.
Кто-то уже открывал "Выгоду" тут, как это происходило?
Искатель
 
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  #<1 ... 63646566
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