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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

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А-Банк 3.5 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
47%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
2
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 20:54

У тебя все правильно, АТБ-шка появится через пару дней, а куры на ГЛ просто лошки, которые ничего не шарять, когда что появится.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 23:15

  Искатель написав:А вот такой вопрос. Спросил горячую линию, где и как можно быдет открыть виртуальную карту "АТБ". Мне ответили, мол, есть "+" в верхнем левом углу (возле слова "Гаманець"), нажал - и появляется список карт, которые можно открыть.
Так вот. В списке, который мне показали, уже есть "Выгода". Мне она не нужна, но интересно, что у меня она не предлагается в списке.
Я задал вопрос, почему. Мне предложили переустановить приложение.
Не поленился, переустановил. С тем же результатом.

Вопрос: что у меня не так? Просто сказали, что "через несколько дней" появится карта АТБ. И я точно так же ее не увижу.
Кто-то уже открывал "Выгоду" тут, как это происходило?


Происходило ровно как у вас:
Открывайте + :arrow: Там нет карты. Может еще нельзя открыть?
Уже точно можно! Обновите додаток :arrow: Свежая версия. Может пока нет возможности открыть?
Попробуйте удалить приложение и установить заново :arrow: Переустановил, как найти карту?
Да я сама открывала, все ок, ну ладно передала информацию, специалисты уже занимаются этим вопросом, ожидайте..
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 10:21

Просто для сотрудников чуть ранее сделали возможность открыть данный продукт. Не все просто услышали, наверное, что это пока не для широкого круга лиц.
Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:47

Спасибо всем за ответы!
Неприятно, когда поддержка тебя идиотом делает ((
Что ж... жду, когда появится карта "АТБ". Пользуюсь пока райфовской, но ее постоянно пополнять надо, а тут, если будет привязана к кредитке А-банка, то хоть лимит поюзаю (который давно лежал без дела).
Искатель
 
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