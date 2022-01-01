Искатель написав:

А вот такой вопрос. Спросил горячую линию, где и как можно быдет открыть виртуальную карту "АТБ". Мне ответили, мол, есть "+" в верхнем левом углу (возле слова "Гаманець"), нажал - и появляется список карт, которые можно открыть.Так вот. В списке, который мне показали, уже есть "Выгода". Мне она не нужна, но интересно, что у меня она не предлагается в списке.Я задал вопрос, почему. Мне предложили переустановить приложение.Не поленился, переустановил. С тем же результатом.Вопрос: что у меня не так? Просто сказали, что "через несколько дней" появится карта АТБ. И я точно так же ее не увижу.Кто-то уже открывал "Выгоду" тут, как это происходило?