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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 січ, 2023 20:54
У тебя все правильно, АТБ-шка появится через пару дней, а куры на ГЛ просто лошки, которые ничего не шарять, когда что появится.
Додано: Вів 24 січ, 2023 23:15
Происходило ровно как у вас:
Открывайте + Там нет карты. Может еще нельзя открыть?
Уже точно можно! Обновите додаток Свежая версия. Может пока нет возможности открыть?
Попробуйте удалить приложение и установить заново Переустановил, как найти карту?
Да я сама открывала, все ок, ну ладно передала информацию, специалисты уже занимаются этим вопросом, ожидайте..
Додано: Сер 25 січ, 2023 10:21
Просто для сотрудников чуть ранее сделали возможность открыть данный продукт. Не все просто услышали, наверное, что это пока не для широкого круга лиц.
Додано: Сер 25 січ, 2023 13:47
Спасибо всем за ответы!
Неприятно, когда поддержка тебя идиотом делает ((
Что ж... жду, когда появится карта "АТБ". Пользуюсь пока райфовской, но ее постоянно пополнять надо, а тут, если будет привязана к кредитке А-банка, то хоть лимит поюзаю (который давно лежал без дела).
Додано: Чет 26 січ, 2023 09:51
в когось вже працює це посилання?
в мене пуста сторінка
Додано: Чет 26 січ, 2023 10:41
Re: А-Банк
greenozon, а вже повинно працювати?
Додано: Чет 26 січ, 2023 11:15
Re: А-Банк
вчора телефонувала спiвробiтниця ашки нагадати що менi треба до кiнця мiсяця внести щось коло 70 грн. щоб залишатися у грейci (лише ашка таким стражда) i я спитав що там з АТБ-кард - вона вiдповiла - чекайте - буде пуш у додатку як тiльки так i вiдразу. Тодi я так розумiю i посилання активним стане
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