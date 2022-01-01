Теж цікаво. Був би невикористаний ліміт - мабуть було б взагалі все просто. Але по кредитці є хай невеличкий але борг у грейсі. Тому думаю навряд чи його стануть переносити з однієї зеленої на іншу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 січ, 2023 21:26
Теж цікаво. Був би невикористаний ліміт - мабуть було б взагалі все просто. Але по кредитці є хай невеличкий але борг у грейсі. Тому думаю навряд чи його стануть переносити з однієї зеленої на іншу.
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