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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 21:26

  Howl написав:Цікаво закріплять допку за іншим рахунком чи перенесуть кредитний ліміт на інший рахунок :)

Теж цікаво. Був би невикористаний ліміт - мабуть було б взагалі все просто. Але по кредитці є хай невеличкий але борг у грейсі. Тому думаю навряд чи його стануть переносити з однієї зеленої на іншу.
Alien
 
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  #<1 ... 65666768
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