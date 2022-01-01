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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6667686970>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 21:26

  Howl написав:Цікаво закріплять допку за іншим рахунком чи перенесуть кредитний ліміт на інший рахунок :)

Теж цікаво. Був би невикористаний ліміт - мабуть було б взагалі все просто. Але по кредитці є хай невеличкий але борг у грейсі. Тому думаю навряд чи його стануть переносити з однієї зеленої на іншу.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:02

Re: А-Банк

Почему у меня в приложении нет возможности открыть карту АТБ?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:02

  andreyiskra написав:Почему у меня в приложении нет возможности открыть карту АТБ?


Возможно нужно обновить
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:05

Re: А-Банк

Все обновлено. А может быть из-за отсутствия зелёной карты? У меня ещё та первая кэшбэчная именная с фото.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:09

  Alien написав:
  greenozon написав:в когось вже працює це посилання?
вчора телефонувала спiвробiтниця ашки нагадати що менi треба до кiнця мiсяця внести щось коло 70 грн. щоб залишатися у грейci (лише ашка таким стражда) i я спитав що там з АТБ-кард - вона вiдповiла - чекайте - буде пуш у додатку як тiльки так i вiдразу. Тодi я так розумiю i посилання активним стане

Трохи не зрозумів. Що значить "треба внести, щоб залишатися у грейсі"?
Наприклад, у мене майже два роки "Зелена" лежала на поличці.А у січні я раптом почав її використовувати (мається на увазі, кредитний ліміт).
І що, мені потрібно якусь копійку закинути у січні?
Чи це те, що ви витратили у грудні?
Трохи не зрозумів.
Востаннє редагувалось Искатель в Чет 26 січ, 2023 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:15

Сформулируем вопрос по-другому.
А кто-то из форумчан уже открыл карту АТБ?

Если да, то:
1) какая ОС на телефоне?
2) какая версия для Андроид? У меня последняя от 19.01. в ПлейМаркете.

Т.е. у меня есть Зеленая и нет возможности открыть АТБ-карту.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:18

Re: А-Банк

  Искатель написав:Чи це те, що ви витратили у грудні?

Майже так. Це трата зроблена 30 листопада, яка провелась по рахунку вже у груднi i яку тепер треба загасити не пiзнiше 31 сiчня
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:22

  Искатель написав:Сформулируем вопрос по-другому.
А кто-то из форумчан уже открыл карту АТБ?

Если да, то:
1) какая ОС на телефоне?
2) какая версия для Андроид? У меня последняя от 19.01. в ПлейМаркете.

Так, вiдкрив.
1. Мяу12 на базi Андрюхи11
2. Версiя 3.5.8
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:22

  Искатель написав:Т.е. у меня есть Зеленая и нет возможности открыть АТБ-карту.

А до Зеленої не було Універсальної?
чув, що деяким власникам Універсальної відкривали Зелену, не закриваючи рахунок Універсальної, система бачить дві кредитні картки і не дає відкрити третю.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:26

  novichok написав:
  Искатель написав:Т.е. у меня есть Зеленая и нет возможности открыть АТБ-карту.

А до Зеленої не було Універсальної?
чув, що деяким власникам Універсальної відкривали Зелену, не закриваючи рахунок Універсальної, система бачить дві кредитні картки і не дає відкрити третю.

Була Універсальна (та, що з фото).
Хм, цікаво. І що робити? Змусити їх перевідкрити Зелену? Чи відкрити новий рахунок?..
Искатель
 
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