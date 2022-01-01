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Додано: Чет 26 січ, 2023 21:26
Howl написав:
Цікаво закріплять допку за іншим рахунком чи перенесуть кредитний ліміт на інший рахунок
Теж цікаво. Був би невикористаний ліміт - мабуть було б взагалі все просто. Але по кредитці є хай невеличкий але борг у грейсі. Тому думаю навряд чи його стануть переносити з однієї зеленої на іншу.
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Alien
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:02
Почему у меня в приложении нет возможности открыть карту АТБ?
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andreyiskra
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:02
andreyiskra написав:
Почему у меня в приложении нет возможности открыть карту АТБ?
Возможно нужно обновить
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:05
Все обновлено. А может быть из-за отсутствия зелёной карты? У меня ещё та первая кэшбэчная именная с фото.
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andreyiskra
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:09
Alien написав: greenozon написав:
в когось вже працює це посилання?
вчора телефонувала спiвробiтниця ашки нагадати що менi треба до кiнця мiсяця внести щось коло 70 грн. щоб залишатися у грейci (лише ашка таким стражда) i я спитав що там з АТБ-кард - вона вiдповiла - чекайте - буде пуш у додатку як тiльки так i вiдразу. Тодi я так розумiю i посилання активним стане
Трохи не зрозумів. Що значить "треба внести, щоб залишатися у грейсі"?
Наприклад, у мене майже два роки "Зелена" лежала на поличці.А у січні я раптом почав її використовувати (мається на увазі, кредитний ліміт).
І що, мені потрібно якусь копійку закинути у січні?
Чи це те, що ви витратили у грудні?
Трохи не зрозумів.
Востаннє редагувалось Искатель
в Чет 26 січ, 2023 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:15
Сформулируем вопрос по-другому.
А кто-то из форумчан уже открыл карту АТБ?
Если да, то:
1) какая ОС на телефоне?
2) какая версия для Андроид? У меня последняя от 19.01. в ПлейМаркете.
Т.е. у меня есть Зеленая и нет возможности открыть АТБ-карту.
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:18
Искатель написав:
Чи це те, що ви витратили у грудні?
Майже так. Це трата зроблена 30 листопада, яка провелась по рахунку вже у груднi i яку тепер треба загасити не пiзнiше 31 сiчня
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Alien
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:22
Искатель написав:
Сформулируем вопрос по-другому.
А кто-то из форумчан уже открыл карту АТБ?
Если да, то:
1) какая ОС на телефоне?
2) какая версия для Андроид? У меня последняя от 19.01. в ПлейМаркете.
Так, вiдкрив.
1. Мяу12 на базi Андрюхи11
2. Версiя 3.5.8
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Alien
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:22
Искатель написав:
Т.е. у меня есть Зеленая и нет возможности открыть АТБ-карту.
А до Зеленої не було Універсальної?
чув, що деяким власникам Універсальної відкривали Зелену, не закриваючи рахунок Універсальної, система бачить дві кредитні картки і не дає відкрити третю.
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novichok
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:26
novichok написав: Искатель написав:
Т.е. у меня есть Зеленая и нет возможности открыть АТБ-карту.
А до Зеленої не було Універсальної?
чув, що деяким власникам Універсальної відкривали Зелену, не закриваючи рахунок Універсальної, система бачить дві кредитні картки і не дає відкрити третю.
Була Універсальна (та, що з фото).
Хм, цікаво. І що робити? Змусити їх перевідкрити Зелену? Чи відкрити новий рахунок?..
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