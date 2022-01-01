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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:29

  Искатель написав:
  novichok написав:
  Искатель написав:Т.е. у меня есть Зеленая и нет возможности открыть АТБ-карту.

А до Зеленої не було Універсальної?
чув, що деяким власникам Універсальної відкривали Зелену, не закриваючи рахунок Універсальної, система бачить дві кредитні картки і не дає відкрити третю.

Була Універсальна (та, що з фото).
Хм, цікаво. І що робити? Змусити їх перевідкрити Зелену? Чи відкрити новий рахунок?..

гарячка допоможе, в телефонному режимі закриє ту що з фото.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:30

  Искатель написав:
  novichok написав:
  Искатель написав:Т.е. у меня есть Зеленая и нет возможности открыть АТБ-карту.

А до Зеленої не було Універсальної?
чув, що деяким власникам Універсальної відкривали Зелену, не закриваючи рахунок Універсальної, система бачить дві кредитні картки і не дає відкрити третю.

Була Універсальна (та, що з фото).
Хм, цікаво. І що робити? Змусити їх перевідкрити Зелену? Чи відкрити новий рахунок?..

Думаю треба писати пiдтримцi - що можна зробити конкретно у вашому випадку - погодьтесь - це вже бiльше до них. Бо навряд чи хтось з форумчан мiг виявитись у вашiй ситуацiї враховуючи, що АТБ тiльки з'явилась
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:32

  Alien написав:Думаю треба писати пiдтримцi - що можна зробити конкретно у вашому випадку - погодьтесь - це вже бiльше до них. Бо навряд чи хтось з форумчан мiг виявитись у вашiй ситуацiї враховуючи, що АТБ тiльки з'явилась

Якраз паралельно спілкуюся з підтримкою. Подивимося, що вони зможуть зробити.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:34

Re: А-Банк

Так само, тільки що відкрив цю карту та додав у Google Pay.
Андроід 12
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pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:35

  Alien написав:Думаю треба писати пiдтримцi - що можна зробити конкретно у вашому випадку - погодьтесь - це вже бiльше до них. Бо навряд чи хтось з форумчан мiг виявитись у вашiй ситуацiї враховуючи, що АТБ тiльки з'явилась

До АТБ була Вигода.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:35

  pavyak написав:Так само, тільки що відкрив цю карту та додав у Google Pay.
Андроід 12
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У Вас одразу була Зелена чи до неї була "Універсальна чипова з фото"?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:36

  novichok написав:
  Alien написав:Думаю треба писати пiдтримцi - що можна зробити конкретно у вашому випадку - погодьтесь - це вже бiльше до них. Бо навряд чи хтось з форумчан мiг виявитись у вашiй ситуацiї враховуючи, що АТБ тiльки з'явилась

До АТБ була Вигода.

Вигода у мене теж не доступна. Думаю, версія про "бачить дві кредитки" - правильна.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:37

  Искатель написав:Вигода у мене теж не доступна. Думаю, версія про "бачить дві кредитки" - правильна.

100%
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:40

Re: А-Банк

Сьогодні з’явилась в меню, відкрив - вірт допка до зелі.
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 23:02

Коллеги если у кого-то был кейс обнуления минусового баланса КБ, напишите что делали, можно в ЛС. Хочу начать жить с "чистого листа" :)
ВIВ
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