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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 січ, 2023 22:29
Искатель написав: novichok написав: Искатель написав:
Т.е. у меня есть Зеленая и нет возможности открыть АТБ-карту.
А до Зеленої не було Універсальної?
чув, що деяким власникам Універсальної відкривали Зелену, не закриваючи рахунок Універсальної, система бачить дві кредитні картки і не дає відкрити третю.
Була Універсальна (та, що з фото).
Хм, цікаво. І що робити? Змусити їх перевідкрити Зелену? Чи відкрити новий рахунок?..
гарячка допоможе, в телефонному режимі закриє ту що з фото.
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:30
Искатель написав: novichok написав: Искатель написав:
Т.е. у меня есть Зеленая и нет возможности открыть АТБ-карту.
А до Зеленої не було Універсальної?
чув, що деяким власникам Універсальної відкривали Зелену, не закриваючи рахунок Універсальної, система бачить дві кредитні картки і не дає відкрити третю.
Була Універсальна (та, що з фото).
Хм, цікаво. І що робити? Змусити їх перевідкрити Зелену? Чи відкрити новий рахунок?..
Думаю треба писати пiдтримцi - що можна зробити конкретно у вашому випадку - погодьтесь - це вже бiльше до них. Бо навряд чи хтось з форумчан мiг виявитись у вашiй ситуацiї враховуючи, що АТБ тiльки з'явилась
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:32
Alien написав:
Думаю треба писати пiдтримцi - що можна зробити конкретно у вашому випадку - погодьтесь - це вже бiльше до них. Бо навряд чи хтось з форумчан мiг виявитись у вашiй ситуацiї враховуючи, що АТБ тiльки з'явилась
Якраз паралельно спілкуюся з підтримкою. Подивимося, що вони зможуть зробити.
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:34
Так само, тільки що відкрив цю карту та додав у Google Pay.
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:35
Alien написав:
Думаю треба писати пiдтримцi - що можна зробити конкретно у вашому випадку - погодьтесь - це вже бiльше до них. Бо навряд чи хтось з форумчан мiг виявитись у вашiй ситуацiї враховуючи, що АТБ тiльки з'явилась
До АТБ була Вигода.
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novichok
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:35
pavyak написав:
Так само, тільки що відкрив цю карту та додав у Google Pay.
Андроід 12
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У Вас одразу була Зелена чи до неї була "Універсальна чипова з фото"?
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:36
novichok написав: Alien написав:
Думаю треба писати пiдтримцi - що можна зробити конкретно у вашому випадку - погодьтесь - це вже бiльше до них. Бо навряд чи хтось з форумчан мiг виявитись у вашiй ситуацiї враховуючи, що АТБ тiльки з'явилась
До АТБ була Вигода.
Вигода у мене теж не доступна. Думаю, версія про "бачить дві кредитки" - правильна.
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Искатель
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:37
Искатель написав:
Вигода у мене теж не доступна. Думаю, версія про "бачить дві кредитки" - правильна.
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:40
Сьогодні з’явилась в меню, відкрив - вірт допка до зелі.
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