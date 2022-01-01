Короче, сформировали заявку, сказали "До завтра, до 18:00 все сделают". Завтра - 2я серия
А пока - пользуюсь картой АТБ от Райфа. А что делать...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 січ, 2023 23:08
Короче, сформировали заявку, сказали "До завтра, до 18:00 все сделают". Завтра - 2я серия
А пока - пользуюсь картой АТБ от Райфа. А что делать...
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