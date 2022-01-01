RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 23:08

Короче, сформировали заявку, сказали "До завтра, до 18:00 все сделают". Завтра - 2я серия :)
А пока - пользуюсь картой АТБ от Райфа. А что делать...
Искатель
 
Повідомлень: 5742
З нами з: 22.02.16
Подякував: 902 раз.
Подякували: 4664 раз.
 
Профіль
6
13
2
  #<1 ... 67686970
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Asdушный, Ltava і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Піреус Банк МКБ 1 ... 14, 15, 16
yuluk » Пон 03 січ, 2022 10:42
157 112677
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 січ, 2023 23:55
S i m
Айбокс Банк 1 ... 14, 15, 16
Герания » Вів 11 січ, 2022 11:09
155 62799
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 січ, 2023 23:03
Djus
Банк Альянс 1 ... 49, 50, 51
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
508 374773
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 січ, 2023 19:28
Lost

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.