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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 23:08

Короче, сформировали заявку, сказали "До завтра, до 18:00 все сделают". Завтра - 2я серия :)
А пока - пользуюсь картой АТБ от Райфа. А что делать...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:28

А пока заявка обрабатывается (чую, будет это подольше, чем одни сутки. Это ж А-банк!), у меня вопрос к тем, кто уже сделал карту. Пробовали на терминалах? Пишут, мол, "на Ощаде не срабатывает, надо на Привате пробовать". Я прямо представил, как стоят в очереди человек на 8-10... подходят к кассе... "У Вас какой терминал, Ощад? Ну, тогда я в другую кассу пошел" :)
Искатель
 
Повідомлень: 5744
З нами з: 22.02.16
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Подякували: 4664 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:38

  Искатель написав:А пока заявка обрабатывается (чую, будет это подольше, чем одни сутки. Это ж А-банк!), у меня вопрос к тем, кто уже сделал карту. Пробовали на терминалах? Пишут, мол, "на Ощаде не срабатывает, надо на Привате пробовать". Я прямо представил, как стоят в очереди человек на 8-10... подходят к кассе... "У Вас какой терминал, Ощад? Ну, тогда я в другую кассу пошел" :)

Враховуючи що учора картка стала доступна для оформлення достатньо пiзно - мабуть мало хто нею встиг скористатись.
Щодо термiналiв - там же не тiльки приватiвськi термiнали годяться але й райфiвськi теж. А у АТБ мого мiста термiнали Райфу часто мають яскраву жовту налiпку яку видно щонайменше з 5 метрiв - просто пройтись вздовж кас та подивитись де жовта смужка - туди й займати чергу
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:54

  ВIВ написав:Коллеги если у кого-то был кейс обнуления минусового баланса КБ, напишите что делали, можно в ЛС. Хочу начать жить с "чистого листа" :)

Намолотите новый кишимиш.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:58

  guntherhouse777 написав:
  ВIВ написав:Коллеги если у кого-то был кейс обнуления минусового баланса КБ, напишите что делали, можно в ЛС. Хочу начать жить с "чистого листа" :)

Намолотите новый кишимиш.

4-х значную сумму с текущими % :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:38

  novichok написав:
  Искатель написав:Вигода у мене теж не доступна. Думаю, версія про "бачить дві кредитки" - правильна.

100%


Также не были доступны выгода и АТБ . Девочка на ГЛ все профессионально сделала. Закрыли одну из карт. Продлили срок действия на другой карте - это оказалось тоже мешало появлению дополнительных карт.
Жаль, что оказалось здесь не дают кр.лимит во время действия ВП.
Не вижу тогда смысла по сравнению с Б5
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:47

  Искатель написав:А пока заявка обрабатывается (чую, будет это подольше, чем одни сутки. Это ж А-банк!), у меня вопрос к тем, кто уже сделал карту. Пробовали на терминалах? Пишут, мол, "на Ощаде не срабатывает, надо на Привате пробовать". Я прямо представил, как стоят в очереди человек на 8-10... подходят к кассе... "У Вас какой терминал, Ощад? Ну, тогда я в другую кассу пошел" :)

Хай сурки попросят Атб, что б те указывали инфо о собственнике ПОСа на кассах магазина на вывеске при входе))
guntherhouse777
 
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