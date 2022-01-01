Короче, сформировали заявку, сказали "До завтра, до 18:00 все сделают". Завтра - 2я серия
А пока - пользуюсь картой АТБ от Райфа. А что делать...
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Додано: Чет 26 січ, 2023 23:08
Короче, сформировали заявку, сказали "До завтра, до 18:00 все сделают". Завтра - 2я серия
А пока - пользуюсь картой АТБ от Райфа. А что делать...
Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:28
А пока заявка обрабатывается (чую, будет это подольше, чем одни сутки. Это ж А-банк!), у меня вопрос к тем, кто уже сделал карту. Пробовали на терминалах? Пишут, мол, "на Ощаде не срабатывает, надо на Привате пробовать". Я прямо представил, как стоят в очереди человек на 8-10... подходят к кассе... "У Вас какой терминал, Ощад? Ну, тогда я в другую кассу пошел"
Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:38
Враховуючи що учора картка стала доступна для оформлення достатньо пiзно - мабуть мало хто нею встиг скористатись.
Щодо термiналiв - там же не тiльки приватiвськi термiнали годяться але й райфiвськi теж. А у АТБ мого мiста термiнали Райфу часто мають яскраву жовту налiпку яку видно щонайменше з 5 метрiв - просто пройтись вздовж кас та подивитись де жовта смужка - туди й займати чергу
Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:54
Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:58
Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:38
Также не были доступны выгода и АТБ . Девочка на ГЛ все профессионально сделала. Закрыли одну из карт. Продлили срок действия на другой карте - это оказалось тоже мешало появлению дополнительных карт.
Жаль, что оказалось здесь не дают кр.лимит во время действия ВП.
Не вижу тогда смысла по сравнению с Б5
Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:47
Хай сурки попросят Атб, что б те указывали инфо о собственнике ПОСа на кассах магазина на вывеске при входе))
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