Искатель написав:А пока заявка обрабатывается (чую, будет это подольше, чем одни сутки. Это ж А-банк!), у меня вопрос к тем, кто уже сделал карту. Пробовали на терминалах? Пишут, мол, "на Ощаде не срабатывает, надо на Привате пробовать". Я прямо представил, как стоят в очереди человек на 8-10... подходят к кассе... "У Вас какой терминал, Ощад? Ну, тогда я в другую кассу пошел"
Зря я о них так плохо думал. В 10:30 перезвонила девочка из техподдержки, 5 минут, позвонил робот, я нажал "1"... все, лишняя карта удалена, все доступно. Открыл карту АТБ, кстати, обратил внимание, что электронная почта указана еще старая-старая, поменял попутно. Добавил в Гугл кошелек, в общем, все сделал.
И чтобы два раза не писать. Тут выше сказали, мол,
Не вижу тогда смысла по сравнению с Б5
Тем, кто не ходит в АТБ, а также тем, кто не изучал эту фишку на ветке Аваля (т.е. Райффайзена, конечно), стоит там пробежать глазами. Тут интерес в том, что по этой карте дают 5% скидки по некоторым товарам. Я не ленюсь (как учили мудрые,более опытные товарищи) разделить покупки на две кучки. В одну кладу то, что со скидками, в другую - то, что с обычными ценниками И плачу двумя разными картами. Разница в 10 секунд, в итоге используется и кешбэк по одной карте, и скидка по карте АТБ А есть товары в АТБ, где разница... ну, заметная, поверьте.
Я знаю про разницу. Но ключевое слово - некоторым. Этих товаров довольно мало и они не самые востребованные. Учитывая, что карта без КЛ - в 10 сек. не уложусь. Ещё нужно на нее с другого депозита через другую карту скинуть необходимую сумму. В любом случае спасибо за совет, буду мониторить.
Писал в основном для возможного просмотра представителем банка. Может все таки пересмотрят свою позицию по предоставлению кредитного лимита. Мне на удивление вчера даже ПриватБанк открыл 15000 лимита, хотя раньше постоянно отказывал
Howl написав:Цікаво закріплять допку за іншим рахунком чи перенесуть кредитний ліміт на інший рахунок
В пiдсумку сказали що нiчого нiкуди перенести не можуть - можуть тiльки дистанцiйно закрити зелену-нульовку з допкою АТБ - а я вже потiм вiдкрию нову АТБ до зеленої, що залишилась (з лiмiтом). Робити нiчого - погодився