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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:52

  Искатель написав:А пока заявка обрабатывается (чую, будет это подольше, чем одни сутки. Это ж А-банк!), у меня вопрос к тем, кто уже сделал карту. Пробовали на терминалах? Пишут, мол, "на Ощаде не срабатывает, надо на Привате пробовать". Я прямо представил, как стоят в очереди человек на 8-10... подходят к кассе... "У Вас какой терминал, Ощад? Ну, тогда я в другую кассу пошел" :)

Зря я о них так плохо думал. В 10:30 перезвонила девочка из техподдержки, 5 минут, позвонил робот, я нажал "1"... все, лишняя карта удалена, все доступно.
Открыл карту АТБ, кстати, обратил внимание, что электронная почта указана еще старая-старая, поменял попутно. Добавил в Гугл кошелек, в общем, все сделал.

И чтобы два раза не писать. Тут выше сказали, мол,
Не вижу тогда смысла по сравнению с Б5

Тем, кто не ходит в АТБ, а также тем, кто не изучал эту фишку на ветке Аваля (т.е. Райффайзена, конечно), стоит там пробежать глазами.
Тут интерес в том, что по этой карте дают 5% скидки по некоторым товарам. Я не ленюсь (как учили мудрые,более опытные товарищи) разделить покупки на две кучки. В одну кладу то, что со скидками, в другую - то, что с обычными ценниками :) И плачу двумя разными картами. Разница в 10 секунд, в итоге используется и кешбэк по одной карте, и скидка по карте АТБ :)
А есть товары в АТБ, где разница... ну, заметная, поверьте.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:02

Карта АТБ

Я знаю про разницу. Но ключевое слово - некоторым. Этих товаров довольно мало и они не самые востребованные. Учитывая, что карта без КЛ - в 10 сек. не уложусь. Ещё нужно на нее с другого депозита через другую карту скинуть необходимую сумму.
В любом случае спасибо за совет, буду мониторить.

Писал в основном для возможного просмотра представителем банка.
Может все таки пересмотрят свою позицию по предоставлению кредитного лимита. Мне на удивление вчера даже ПриватБанк открыл 15000 лимита, хотя раньше постоянно отказывал
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:03

  andreyiskra написав:greenozon
у меня она была. давно же не выпускает, взамен зеленую придумали

Сразу видно, кто старожилы тут, а кто мимо проходил :) :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:22

  andreyiskra написав:greenozon
у меня она была. давно же не выпускает, взамен зеленую придумали

в документах ще можна знайти
напр

https://conditions-and-rules.a-bank.com ... s_Univ.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:01

А як АТБ карта працює? Касир говорить одну ціну, я плачу картою атб вилазить друга ціна і очі касира?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:05

  novichok написав:А як АТБ карта працює? Касир говорить одну ціну, я плачу картою атб вилазить друга ціна і очі касира?

Касири вже звикли. Та i яка рiзниця для них - компУтер несе вiдповiдальнiсть - вона лише штрих коди сканує - ну i дивиться по ваговому товару щоб те що яблука гренi смiт не пройло як гала
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:08

Re: А-Банк

  novichok написав:Відповісти
Так як і будь-яка картка знижок: касир бачить таку зміну ціни сотні разів на день.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:08

  Howl написав:Цікаво закріплять допку за іншим рахунком чи перенесуть кредитний ліміт на інший рахунок :)

В пiдсумку сказали що нiчого нiкуди перенести не можуть - можуть тiльки дистанцiйно закрити зелену-нульовку з допкою АТБ - а я вже потiм вiдкрию нову АТБ до зеленої, що залишилась (з лiмiтом). Робити нiчого - погодився
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:21

Re: А-Банк

  novichok написав:Касир говорить одну ціну, я плачу картою атб вилазить друга ціна..?
Саме так.
При оплаті касир бачить застосовану знижку.

Цікаво через застосунок "Скануй — купуй" знижка налаштована чи ні?..
Howl
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