Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:52

Искатель написав: А пока заявка обрабатывается (чую, будет это подольше, чем одни сутки. Это ж А-банк!), у меня вопрос к тем, кто уже сделал карту. Пробовали на терминалах? Пишут, мол, "на Ощаде не срабатывает, надо на Привате пробовать". Я прямо представил, как стоят в очереди человек на 8-10... подходят к кассе... "У Вас какой терминал, Ощад? Ну, тогда я в другую кассу пошел" А пока заявка обрабатывается (чую, будет это подольше, чем одни сутки. Это ж А-банк!), у меня вопрос к тем, кто уже сделал карту. Пробовали на терминалах? Пишут, мол, "на Ощаде не срабатывает, надо на Привате пробовать". Я прямо представил, как стоят в очереди человек на 8-10... подходят к кассе... "У Вас какой терминал, Ощад? Ну, тогда я в другую кассу пошел"

Не вижу тогда смысла по сравнению с Б5

Зря я о них так плохо думал. В 10:30 перезвонила девочка из техподдержки, 5 минут, позвонил робот, я нажал "1"... все, лишняя карта удалена, все доступно.Открыл карту АТБ, кстати, обратил внимание, что электронная почта указана еще старая-старая, поменял попутно. Добавил в Гугл кошелек, в общем, все сделал.И чтобы два раза не писать. Тут выше сказали, мол,Тем, кто не ходит в АТБ, а также тем, кто не изучал эту фишку на ветке Аваля (т.е. Райффайзена, конечно), стоит там пробежать глазами.Тут интерес в том, что по этой карте дают 5% скидки по некоторым товарам. Я не ленюсь (как учили мудрые,более опытные товарищи) разделить покупки на две кучки. В одну кладу то, что со скидками, в другую - то, что с обычными ценникамиИ плачу двумя разными картами. Разница в 10 секунд, в итоге используется и кешбэк по одной карте, и скидка по карте АТБА есть товары в АТБ, где разница... ну, заметная, поверьте.