А вот интересно: если выставить категорию кешбэка "Продукты" по Зеленой карте... на покупку по АТБ-карте не начислят случайно кешбэк?
Кстати, карту на терминале Райфа в АТБ уже испробовал, все работает отлично.
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:45
А вот интересно: если выставить категорию кешбэка "Продукты" по Зеленой карте... на покупку по АТБ-карте не начислят случайно кешбэк?
Кстати, карту на терминале Райфа в АТБ уже испробовал, все работает отлично.
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