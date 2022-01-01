А вот интересно: если выставить категорию кешбэка "Продукты" по Зеленой карте... на покупку по АТБ-карте не начислят случайно кешбэк?
Кстати, карту на терминале Райфа в АТБ уже испробовал, все работает отлично.
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:45
А вот интересно: если выставить категорию кешбэка "Продукты" по Зеленой карте... на покупку по АТБ-карте не начислят случайно кешбэк?
Кстати, карту на терминале Райфа в АТБ уже испробовал, все работает отлично.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:13
Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:13
КБ начисляют на любую карту Шапита, хоть на дебетку КдВ.
А АТБ-карта вааще идет как допка (у меня) к Зелёной
Правда, по дебеткам КБ выше, чем по кредиткам. Хотя вот именно за продукты - 0.7% одинаково, шо за свои, шо за кредитные
Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:39
АТБ
Сначала не предлагалось ни Выгоды ни АТБ - на Универсалке голд без кредлимита в прошлом месяце истек срок действия. После перевыпуска на виртуальную Зеленую появилось предложение допкарт, и АТБ открылась к Зелёной виртуальной без кредлимита. Жду пока горячка проконсультируется и предложит закрыть эти карты :-)
Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:43
Просто у меня карты А-банка уже пылью успели покрыться.Я кредитку только в декабре с полки достал, когда семьей решили в кино на "Аватара" сходить...А в январе, с появлением карты АТБ, у нее будет вторая жизнь
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