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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

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А-Банк 3.6 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:45

А вот интересно: если выставить категорию кешбэка "Продукты" по Зеленой карте... на покупку по АТБ-карте не начислят случайно кешбэк?

Кстати, карту на терминале Райфа в АТБ уже испробовал, все работает отлично.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:13

  Искатель написав:А вот интересно

особистий досвід січня - по Зеленій категорія Продукти (0,7%), розрахувався Вигодою в АТБ, додало до кешбеку 1%, але в переліку, в категоріях кешбеку Продукти, транзакції немає
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:13

  Искатель написав:А вот интересно: если выставить категорию кешбэка "Продукты" по Зеленой карте... на покупку по АТБ-карте не начислят случайно кешбэк?

Кстати, карту на терминале Райфа в АТБ уже испробовал, все работает отлично.

КБ начисляют на любую карту Шапита, хоть на дебетку КдВ.
А АТБ-карта вааще идет как допка (у меня) к Зелёной
Правда, по дебеткам КБ выше, чем по кредиткам. Хотя вот именно за продукты - 0.7% одинаково, шо за свои, шо за кредитные
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:39

АТБ

Сначала не предлагалось ни Выгоды ни АТБ - на Универсалке голд без кредлимита в прошлом месяце истек срок действия. После перевыпуска на виртуальную Зеленую появилось предложение допкарт, и АТБ открылась к Зелёной виртуальной без кредлимита. Жду пока горячка проконсультируется и предложит закрыть эти карты :⁠-⁠)
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:43

  Amethyst написав:
  Искатель написав:А вот интересно: если выставить категорию кешбэка "Продукты" по Зеленой карте... на покупку по АТБ-карте не начислят случайно кешбэк?

Кстати, карту на терминале Райфа в АТБ уже испробовал, все работает отлично.

КБ начисляют на любую карту Шапита, хоть на дебетку КдВ.
А АТБ-карта вааще идет как допка (у меня) к Зелёной
Правда, по дебеткам КБ выше, чем по кредиткам. Хотя вот именно за продукты - 0.7% одинаково, шо за свои, шо за кредитные

Просто у меня карты А-банка уже пылью успели покрыться.Я кредитку только в декабре с полки достал, когда семьей решили в кино на "Аватара" сходить...А в январе, с появлением карты АТБ, у нее будет вторая жизнь :)
Искатель
 
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  #<1 ... 69707172
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