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А-Банк
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:45
А вот интересно: если выставить категорию кешбэка "Продукты" по Зеленой карте... на покупку по АТБ-карте не начислят случайно кешбэк?
Кстати, карту на терминале Райфа в АТБ уже испробовал, все работает отлично.
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Искатель
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:13
Искатель написав:
А вот интересно
особистий досвід січня - по Зеленій категорія Продукти (0,7%), розрахувався Вигодою в АТБ, додало до кешбеку 1%, але в переліку, в категоріях кешбеку Продукти, транзакції немає
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kulikrom
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:13
Искатель написав:
А вот интересно: если выставить категорию кешбэка "Продукты" по Зеленой карте... на покупку по АТБ-карте не начислят случайно кешбэк?
Кстати, карту на терминале Райфа в АТБ уже испробовал, все работает отлично.
КБ начисляют на любую карту Шапита, хоть на дебетку КдВ.
А АТБ-карта вааще идет как допка (у меня) к Зелёной
Правда, по дебеткам КБ выше, чем по кредиткам. Хотя вот именно за продукты - 0.7% одинаково, шо за свои, шо за кредитные
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Amethyst
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:39
Сначала не предлагалось ни Выгоды ни АТБ - на Универсалке голд без кредлимита в прошлом месяце истек срок действия. После перевыпуска на виртуальную Зеленую появилось предложение допкарт, и АТБ открылась к Зелёной виртуальной без кредлимита. Жду пока горячка проконсультируется и предложит закрыть эти карты :-)
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vollena71
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:43
Amethyst написав: Искатель написав:
А вот интересно: если выставить категорию кешбэка "Продукты" по Зеленой карте... на покупку по АТБ-карте не начислят случайно кешбэк?
Кстати, карту на терминале Райфа в АТБ уже испробовал, все работает отлично.
КБ начисляют на любую карту Шапита, хоть на дебетку КдВ.
А АТБ-карта вааще идет как допка (у меня) к Зелёной
Правда, по дебеткам КБ выше, чем по кредиткам. Хотя вот именно за продукты - 0.7% одинаково, шо за свои, шо за кредитные
Просто у меня карты А-банка уже пылью успели покрыться.Я кредитку только в декабре с полки достал, когда семьей решили в кино на "Аватара" сходить...А в январе, с появлением карты АТБ, у нее будет вторая жизнь
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Искатель
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:50
А як працює знижка, потрібно спец товари окремо купувати, чи можна одним чеком разом із звичайними?
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KolSer
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:54
Amethyst написав: Искатель написав:
А вот интересно: если выставить категорию кешбэка "Продукты" по Зеленой карте... на покупку по АТБ-карте не начислят случайно кешбэк?
Тобто за оплату АТБ картой кешбек 0,7 залишається?
Кстати, карту на терминале Райфа в АТБ уже испробовал, все работает отлично.
КБ начисляют на любую карту Шапита, хоть на дебетку КдВ.
А АТБ-карта вааще идет как допка (у меня) к Зелёной
Правда, по дебеткам КБ выше, чем по кредиткам. Хотя вот именно за продукты - 0.7% одинаково, шо за свои, шо за кредитные
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ukr0014959
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:08
KolSer написав:
А як працює знижка..?
Знижка розповсюджується виключно на товари, що позначені спеціальним цінником.
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:29
в чем прикол АТБ? за кредитные, в отличие от Райфа?
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cohan
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:48
cohan написав:
в чем прикол АТБ? за кредитные, в отличие от Райфа?
Саме так. Плюс можливість додатково використати категорійний кешбек від банку. Плюс простіше поповнювати ашку за потреби (а Райфу достатньо довго поламана тягачка). А за наявності ліміту і поповнювати можна раз на місяць
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Alien
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