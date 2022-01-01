RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:45

А вот интересно: если выставить категорию кешбэка "Продукты" по Зеленой карте... на покупку по АТБ-карте не начислят случайно кешбэк?

Кстати, карту на терминале Райфа в АТБ уже испробовал, все работает отлично.
Искатель
 
Повідомлень: 5748
З нами з: 22.02.16
Подякував: 902 раз.
Подякували: 4665 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:13

  Искатель написав:А вот интересно

особистий досвід січня - по Зеленій категорія Продукти (0,7%), розрахувався Вигодою в АТБ, додало до кешбеку 1%, але в переліку, в категоріях кешбеку Продукти, транзакції немає
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1444
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:13

  Искатель написав:А вот интересно: если выставить категорию кешбэка "Продукты" по Зеленой карте... на покупку по АТБ-карте не начислят случайно кешбэк?

Кстати, карту на терминале Райфа в АТБ уже испробовал, все работает отлично.

КБ начисляют на любую карту Шапита, хоть на дебетку КдВ.
А АТБ-карта вааще идет как допка (у меня) к Зелёной
Правда, по дебеткам КБ выше, чем по кредиткам. Хотя вот именно за продукты - 0.7% одинаково, шо за свои, шо за кредитные
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3522
З нами з: 05.05.21
Подякував: 226 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:39

АТБ

Сначала не предлагалось ни Выгоды ни АТБ - на Универсалке голд без кредлимита в прошлом месяце истек срок действия. После перевыпуска на виртуальную Зеленую появилось предложение допкарт, и АТБ открылась к Зелёной виртуальной без кредлимита. Жду пока горячка проконсультируется и предложит закрыть эти карты :⁠-⁠)
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2770
З нами з: 18.09.13
Подякував: 530 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:43

  Amethyst написав:
  Искатель написав:А вот интересно: если выставить категорию кешбэка "Продукты" по Зеленой карте... на покупку по АТБ-карте не начислят случайно кешбэк?

Кстати, карту на терминале Райфа в АТБ уже испробовал, все работает отлично.

КБ начисляют на любую карту Шапита, хоть на дебетку КдВ.
А АТБ-карта вааще идет как допка (у меня) к Зелёной
Правда, по дебеткам КБ выше, чем по кредиткам. Хотя вот именно за продукты - 0.7% одинаково, шо за свои, шо за кредитные

Просто у меня карты А-банка уже пылью успели покрыться.Я кредитку только в декабре с полки достал, когда семьей решили в кино на "Аватара" сходить...А в январе, с появлением карты АТБ, у нее будет вторая жизнь :)
Искатель
 
Повідомлень: 5748
З нами з: 22.02.16
Подякував: 902 раз.
Подякували: 4665 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:50

А як працює знижка, потрібно спец товари окремо купувати, чи можна одним чеком разом із звичайними?
KolSer
 
Повідомлень: 3
З нами з: 03.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:54

  Amethyst написав:
  Искатель написав:А вот интересно: если выставить категорию кешбэка "Продукты" по Зеленой карте... на покупку по АТБ-карте не начислят случайно кешбэк?

Тобто за оплату АТБ картой кешбек 0,7 залишається?


Кстати, карту на терминале Райфа в АТБ уже испробовал, все работает отлично.

КБ начисляют на любую карту Шапита, хоть на дебетку КдВ.
А АТБ-карта вааще идет как допка (у меня) к Зелёной
Правда, по дебеткам КБ выше, чем по кредиткам. Хотя вот именно за продукты - 0.7% одинаково, шо за свои, шо за кредитные
ukr0014959
 
Повідомлень: 155
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:08

Re: А-Банк

  KolSer написав:А як працює знижка..?
Знижка розповсюджується виключно на товари, що позначені спеціальним цінником.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5148
З нами з: 08.03.18
Подякував: 514 раз.
Подякували: 955 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:29

Re: А-Банк

в чем прикол АТБ? за кредитные, в отличие от Райфа?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5047
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:48

  cohan написав:в чем прикол АТБ? за кредитные, в отличие от Райфа?

Саме так. Плюс можливість додатково використати категорійний кешбек від банку. Плюс простіше поповнювати ашку за потреби (а Райфу достатньо довго поламана тягачка). А за наявності ліміту і поповнювати можна раз на місяць
Alien
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 12.01.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 69707172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Південний 1 ... 11, 12, 13
sens » Суб 01 січ, 2022 01:54
120 141125
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 січ, 2023 20:39
nord
Банк Альянс 1 ... 50, 51, 52
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
512 375377
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 січ, 2023 20:08
2XL
МТБ Банк 1 ... 11, 12, 13
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
127 179231
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 січ, 2023 19:20
Tonni

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.