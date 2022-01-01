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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:52

  KolSer написав:А як працює знижка, потрібно спец товари окремо купувати, чи можна одним чеком разом із звичайними?

Валіть все в одну купу
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:46

  Alien написав:
  cohan написав:в чем прикол АТБ? за кредитные, в отличие от Райфа?

Саме так. Плюс можливість додатково використати категорійний кешбек від банку. Плюс простіше поповнювати ашку за потреби (а Райфу достатньо довго поламана тягачка). А за наявності ліміту і поповнювати можна раз на місяць

Браво, коллега! Я б лучше не объяснил.
Тут еще прикол в том, что "своей" гривны в нужный момент может тупо не быть, а тут еще и кредлимит на Зеленой простаивал (или пролеживал) незаюзаный...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:48

  novichok написав:
  KolSer написав:А як працює знижка, потрібно спец товари окремо купувати, чи можна одним чеком разом із звичайними?

Валіть все в одну купу

Залежить від того, чи має пан час та натхнення... Якщо так, то розділіть на дві купки (одна - із червоним цінником зі знижкою по карті АТБ, інша - всі інші).
Купку із знижкою оплачуєте АТБ-картою, а іншу... або Б5... або Ізею... або Піреусом, коротше, тією, на якій є кешбек на продукти.
І буде Вам маленьке щастячко... Бо велике щастя - то як Перемога настане.

Якщо ж натхнення на такі витребеньки немає - валіть все в одну кучу і платіть картою АТБ, а там, де треба, знижки порахують. От тільки все інше буде без кешбеку, що я особисто вважаю цілковитим неподобством.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:56

Re: А-Банк

  Искатель написав:то розділіть на дві купки (одна - із червоним цінником зі знижкою по карті АТБ, інша - всі інші).
Купку із знижкою оплачуєте АТБ-картою, а іншу... або Б5... або Ізею... або Піреусом, коротше, тією, на якій є кешбек на продукти.

Ну якщо вже ізголятись у свинорильстві, то замовте ці купи через letyshops і ще 1% буде.
Ой+
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