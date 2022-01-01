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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:52
KolSer написав:
А як працює знижка, потрібно спец товари окремо купувати, чи можна одним чеком разом із звичайними?
Валіть все в одну купу
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:46
Alien написав: cohan написав:
в чем прикол АТБ? за кредитные, в отличие от Райфа?
Саме так. Плюс можливість додатково використати категорійний кешбек від банку. Плюс простіше поповнювати ашку за потреби (а Райфу достатньо довго поламана тягачка). А за наявності ліміту і поповнювати можна раз на місяць
Браво, коллега! Я б лучше не объяснил.
Тут еще прикол в том, что "своей" гривны в нужный момент может тупо не быть, а тут еще и кредлимит на Зеленой простаивал (или пролеживал) незаюзаный...
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:48
novichok написав: KolSer написав:
А як працює знижка, потрібно спец товари окремо купувати, чи можна одним чеком разом із звичайними?
Валіть все в одну купу
Залежить від того, чи має пан час та натхнення... Якщо так, то розділіть на дві купки (одна - із червоним цінником зі знижкою по карті АТБ, інша - всі інші).
Купку із знижкою оплачуєте АТБ-картою, а іншу... або Б5... або Ізею... або Піреусом, коротше, тією, на якій є кешбек на продукти.
І буде Вам маленьке щастячко... Бо велике щастя - то як Перемога настане.
Якщо ж натхнення на такі витребеньки немає - валіть все в одну кучу і платіть картою АТБ, а там, де треба, знижки порахують. От тільки все інше буде без кешбеку, що я особисто вважаю цілковитим неподобством.
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:56
Искатель написав:
то розділіть на дві купки (одна - із червоним цінником зі знижкою по карті АТБ, інша - всі інші).
Купку із знижкою оплачуєте АТБ-картою, а іншу... або Б5... або Ізею... або Піреусом, коротше, тією, на якій є кешбек на продукти.
Ну якщо вже ізголятись у свинорильстві, то замовте ці купи через letyshops і ще 1% буде.
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