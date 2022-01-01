Валіть все в одну купу
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:52
Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:46
Браво, коллега! Я б лучше не объяснил.
Тут еще прикол в том, что "своей" гривны в нужный момент может тупо не быть, а тут еще и кредлимит на Зеленой простаивал (или пролеживал) незаюзаный...
Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:48
Залежить від того, чи має пан час та натхнення... Якщо так, то розділіть на дві купки (одна - із червоним цінником зі знижкою по карті АТБ, інша - всі інші).
Купку із знижкою оплачуєте АТБ-картою, а іншу... або Б5... або Ізею... або Піреусом, коротше, тією, на якій є кешбек на продукти.
І буде Вам маленьке щастячко... Бо велике щастя - то як Перемога настане.
Якщо ж натхнення на такі витребеньки немає - валіть все в одну кучу і платіть картою АТБ, а там, де треба, знижки порахують. От тільки все інше буде без кешбеку, що я особисто вважаю цілковитим неподобством.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:56
Re: А-Банк
Ну якщо вже ізголятись у свинорильстві, то замовте ці купи через letyshops і ще 1% буде.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:46
АТБ
Жаль что только виртуалка. Привык к пластику..
Подскажите, если не используешь в принципе блокировку экрана на смартфоне, можно ли для оплаты в google pay выбрать метод разблокировки экрана простым свапом? Или обязательно отпечаток пальца/код / графический ключ на выбор.
|