Валіть все в одну купу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:52
Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:46
Браво, коллега! Я б лучше не объяснил.
Тут еще прикол в том, что "своей" гривны в нужный момент может тупо не быть, а тут еще и кредлимит на Зеленой простаивал (или пролеживал) незаюзаный...
Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:48
Залежить від того, чи має пан час та натхнення... Якщо так, то розділіть на дві купки (одна - із червоним цінником зі знижкою по карті АТБ, інша - всі інші).
Купку із знижкою оплачуєте АТБ-картою, а іншу... або Б5... або Ізею... або Піреусом, коротше, тією, на якій є кешбек на продукти.
І буде Вам маленьке щастячко... Бо велике щастя - то як Перемога настане.
Якщо ж натхнення на такі витребеньки немає - валіть все в одну кучу і платіть картою АТБ, а там, де треба, знижки порахують. От тільки все інше буде без кешбеку, що я особисто вважаю цілковитим неподобством.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:56
Re: А-Банк
Ну якщо вже ізголятись у свинорильстві, то замовте ці купи через letyshops і ще 1% буде.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:46
АТБ
Жаль что только виртуалка. Привык к пластику..
Подскажите, если не используешь в принципе блокировку экрана на смартфоне, можно ли для оплаты в google pay выбрать метод разблокировки экрана простым свапом? Или обязательно отпечаток пальца/код / графический ключ на выбор.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:54
Согласен: если только виртуалка - "Отказать". Мой папа не одобрит, даже простым свапом.
А то пару дней я не заходил на эту ветку, сейчас смотрю и офигеваю, ну,честно: на стольки страницах шото обсуждают... думал, типа может ВЕЩЬ
Хотя зато теперь мне стало понятно, почему А-банку месяцами не до починки своей р2р-тянучки - такие виртуинновации весь ресурс пожрали, 100%.
И еще просто пару штрихов к А24портрету: с сибаса сэп в 2 раза быстрее доходит чем с ломбарда.
Докатились.
Додано: Суб 28 січ, 2023 07:50
Тут справа смаку. Особисто мені не до вподоби коли товар за мене мені обирає хтось. А помацати? А термін придатності обрати якнайпізніший, а не "завтра"? А ваговий товар щоб був не м'ятий, битий, поламаний та ін.? Знов таки помаранчевих цінників у інтернет замовленні наскільки я пам'ятаю не буває. А отже на цій знижці будете втрачати.
Як на мене 1% від летішопса усього цього не вартує.
Додано: Суб 28 січ, 2023 07:54
Ну взагалі то СЕП це не про швидкість. Якщо мені потрібна швидкість - я обираю р2р, а якщо надійність проведення коштів по рахунку - то СЕП. І там вже важливо щоб кошти пройшли - СЬОГОДНІ. Годиною раніше, двома пізніше - не суттєво
Додано: Суб 28 січ, 2023 08:07
Re: А-Банк
Ну тоді 3 купки. Наприклад, алкоголь, що його у пляшці мацати?
Я зараз на продуктові закупи до 3тис/міс на 1 картку кредобанк використовую - виходить майже 6% чистими. Так що допка тільки на окремі позиції ще на разі не цікава.
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