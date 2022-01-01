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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:52

  KolSer написав:А як працює знижка, потрібно спец товари окремо купувати, чи можна одним чеком разом із звичайними?

Валіть все в одну купу
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:46

  Alien написав:
  cohan написав:в чем прикол АТБ? за кредитные, в отличие от Райфа?

Саме так. Плюс можливість додатково використати категорійний кешбек від банку. Плюс простіше поповнювати ашку за потреби (а Райфу достатньо довго поламана тягачка). А за наявності ліміту і поповнювати можна раз на місяць

Браво, коллега! Я б лучше не объяснил.
Тут еще прикол в том, что "своей" гривны в нужный момент может тупо не быть, а тут еще и кредлимит на Зеленой простаивал (или пролеживал) незаюзаный...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:48

  novichok написав:
  KolSer написав:А як працює знижка, потрібно спец товари окремо купувати, чи можна одним чеком разом із звичайними?

Валіть все в одну купу

Залежить від того, чи має пан час та натхнення... Якщо так, то розділіть на дві купки (одна - із червоним цінником зі знижкою по карті АТБ, інша - всі інші).
Купку із знижкою оплачуєте АТБ-картою, а іншу... або Б5... або Ізею... або Піреусом, коротше, тією, на якій є кешбек на продукти.
І буде Вам маленьке щастячко... Бо велике щастя - то як Перемога настане.

Якщо ж натхнення на такі витребеньки немає - валіть все в одну кучу і платіть картою АТБ, а там, де треба, знижки порахують. От тільки все інше буде без кешбеку, що я особисто вважаю цілковитим неподобством.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:56

Re: А-Банк

  Искатель написав:то розділіть на дві купки (одна - із червоним цінником зі знижкою по карті АТБ, інша - всі інші).
Купку із знижкою оплачуєте АТБ-картою, а іншу... або Б5... або Ізею... або Піреусом, коротше, тією, на якій є кешбек на продукти.

Ну якщо вже ізголятись у свинорильстві, то замовте ці купи через letyshops і ще 1% буде.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:46

АТБ

Жаль что только виртуалка. Привык к пластику..
Подскажите, если не используешь в принципе блокировку экрана на смартфоне, можно ли для оплаты в google pay выбрать метод разблокировки экрана простым свапом? Или обязательно отпечаток пальца/код / графический ключ на выбор.
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:54

  emeta написав:Жаль что только виртуалка. Привык к пластику..
Подскажите, если не используешь в принципе блокировку экрана на смартфоне, можно ли для оплаты в google pay выбрать метод разблокировки экрана простым свапом? Или обязательно отпечаток пальца/код / графический ключ на выбор.

Согласен: если только виртуалка - "Отказать". Мой папа не одобрит, даже простым свапом.

А то пару дней я не заходил на эту ветку, сейчас смотрю и офигеваю, ну,честно: на стольки страницах шото обсуждают... думал, типа может ВЕЩЬ :shock:
Хотя зато теперь мне стало понятно, почему А-банку месяцами не до починки своей р2р-тянучки - такие виртуинновации весь ресурс пожрали, 100%.

И еще просто пару штрихов к А24портрету: с сибаса сэп в 2 раза быстрее доходит чем с ломбарда.
Докатились.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 07:50

  Ой+ написав:
  Искатель написав:то розділіть на дві купки (одна - із червоним цінником зі знижкою по карті АТБ, інша - всі інші).
Купку із знижкою оплачуєте АТБ-картою, а іншу... або Б5... або Ізею... або Піреусом, коротше, тією, на якій є кешбек на продукти.

Ну якщо вже ізголятись у свинорильстві, то замовте ці купи через letyshops і ще 1% буде.

Тут справа смаку. Особисто мені не до вподоби коли товар за мене мені обирає хтось. А помацати? А термін придатності обрати якнайпізніший, а не "завтра"? А ваговий товар щоб був не м'ятий, битий, поламаний та ін.? Знов таки помаранчевих цінників у інтернет замовленні наскільки я пам'ятаю не буває. А отже на цій знижці будете втрачати.
Як на мене 1% від летішопса усього цього не вартує.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 07:54

  flysoulfly написав:И еще просто пару штрихов к А24портрету: с сибаса сэп в 2 раза быстрее доходит чем с ломбарда.
Докатились.

Ну взагалі то СЕП це не про швидкість. Якщо мені потрібна швидкість - я обираю р2р, а якщо надійність проведення коштів по рахунку - то СЕП. І там вже важливо щоб кошти пройшли - СЬОГОДНІ. Годиною раніше, двома пізніше - не суттєво
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 08:07

Re: А-Банк

  Alien написав:Тут справа смаку. Особисто мені не до вподоби коли товар за мене мені обирає хтось. А помацати? А термін придатності обрати якнайпізніший, а не "завтра"? А ваговий товар щоб був не м'ятий, битий, поламаний та ін.? Знов таки помаранчевих цінників у інтернет замовленні наскільки я пам'ятаю не буває. А отже на цій знижці будете втрачати.
Як на мене 1% від летішопса усього цього не вартує.

Ну тоді 3 купки. Наприклад, алкоголь, що його у пляшці мацати?
Я зараз на продуктові закупи до 3тис/міс на 1 картку кредобанк використовую - виходить майже 6% чистими. Так що допка тільки на окремі позиції ще на разі не цікава.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 09:35

Ой+ знову ж таки - справа смазку:
1. Я наприклад за року не бачив в АТБ алкоголю який би мене зацікавив.
2. Свого часу коли я користав Правильні від кредо - я повністю їх завантажував тими "покупками" на які не було кешбеку по іншим карткам. А для продуктів було щось посмачніше. Щоправда то були довоєнні часи і тоді і можливостей свинячити було більше і взагалі трати були більші бо і можливостей тратити було більше. Наразі розумію вас - ви заручник необхідності забезпечення трат по Правильній тому інші картки вас поки мало цікавлять. Втім Правильна то лише на 6 місяців максимум після чого в будь-якому випадку ви будете змушені міняти підходи та алгоритми використання карт при покупках карток. Тоді може і варіанти з АТБ картами стануть у нагоді. А може й ні бо може з'явиться щось цікавіше
Alien
 
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