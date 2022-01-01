Необхідно з зеленої поповнити картку іншого банку.
Чи є комісія?
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Додано: Суб 28 січ, 2023 12:36
Re: А-Банк
Необхідно з зеленої поповнити картку іншого банку.
Чи є комісія?
Додано: Суб 28 січ, 2023 12:53
Додано: Суб 28 січ, 2023 12:58
суттєво!
р2р на некартковий рахунок як проводите?
Додано: Суб 28 січ, 2023 13:10
Re: А-Банк
Під конкретну задачу шукаю відповідне рішення. Ваше питання абстрактне. Не існує універсального способу для усіх банків. Але і чисто поточні рахунки без картки я використовую вкрай рідко. Просто як приклад - якщо мені терміново треба кошти на алчиному поточному рахунку - я роблю р2р на пакетку а з неї перекидую на поточний як переказ між власними рахунками. Бінго!
Випереджаючи задачу коли наприклад у конкретному банку є лише поточний - визнаю там лише СЕП. Але для таких випадків зазвичай терміновість не важлива і почекати зайву пару годин не проблема в принципі.
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