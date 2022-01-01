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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:36

Re: А-Банк

Необхідно з зеленої поповнити картку іншого банку.
Чи є комісія?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:53

  Investor_K написав:Необхідно з зеленої поповнити картку іншого банку.
Чи є комісія?
не кредитними коштами - нема.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1351
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:58

  Alien написав:
  flysoulfly написав:И еще просто пару штрихов к А24портрету: с сибаса сэп в 2 раза быстрее доходит чем с ломбарда.
Докатились.
Ну взагалі то СЕП це не про швидкість. Якщо мені потрібна швидкість - я обираю р2р, а якщо надійність проведення коштів по рахунку - то СЕП. І там вже важливо щоб кошти пройшли - СЬОГОДНІ. Годиною раніше, двома пізніше
- не суттєво
суттєво!
р2р на некартковий рахунок як проводите?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 13:10

Re: А-Банк

  flysoulfly написав:р2р на некартковий рахунок як проводите?

Під конкретну задачу шукаю відповідне рішення. Ваше питання абстрактне. Не існує універсального способу для усіх банків. Але і чисто поточні рахунки без картки я використовую вкрай рідко. Просто як приклад - якщо мені терміново треба кошти на алчиному поточному рахунку - я роблю р2р на пакетку а з неї перекидую на поточний як переказ між власними рахунками. Бінго!
Випереджаючи задачу коли наприклад у конкретному банку є лише поточний - визнаю там лише СЕП. Але для таких випадків зазвичай терміновість не важлива і почекати зайву пару годин не проблема в принципі.
Alien
 
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  #<1 ... 71727374
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