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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 січ, 2023 12:36
Необхідно з зеленої поповнити картку іншого банку.
Чи є комісія?
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Investor_K
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Додано: Суб 28 січ, 2023 12:53
Investor_K написав:
Необхідно з зеленої поповнити картку іншого банку.
Чи є комісія?
не кредитними коштами - нема.
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flysoulfly
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Додано: Суб 28 січ, 2023 12:58
Alien написав: flysoulfly написав:
И еще просто пару штрихов к А24портрету: с сибаса сэп в 2 раза быстрее доходит чем с ломбарда.
Докатились.
Ну взагалі то СЕП це не про швидкість. Якщо мені потрібна швидкість - я обираю р2р, а якщо надійність проведення коштів по рахунку - то СЕП. І там вже важливо щоб кошти пройшли - СЬОГОДНІ. Годиною раніше, двома пізніше
- не суттєво
суттєво!
р2р на некартковий рахунок як проводите?
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flysoulfly
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Додано: Суб 28 січ, 2023 13:10
flysoulfly написав:
р2р на некартковий рахунок як проводите?
Під конкретну задачу шукаю відповідне рішення. Ваше питання абстрактне. Не існує універсального способу для усіх банків. Але і чисто поточні рахунки без картки я використовую вкрай рідко. Просто як приклад - якщо мені терміново треба кошти на алчиному поточному рахунку - я роблю р2р на пакетку а з неї перекидую на поточний як переказ між власними рахунками. Бінго!
Випереджаючи задачу коли наприклад у конкретному банку є лише поточний - визнаю там лише СЕП. Але для таких випадків зазвичай терміновість не важлива і почекати зайву пару годин не проблема в принципі.
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Alien
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Додано: Суб 28 січ, 2023 14:27
Alien написав:
, терміново треба кошти на алчиному поточному рахунку,
а навіщо той поточний взагалі потрібний ?
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Додано: Суб 28 січ, 2023 14:45
Т.е. внес на зелену, потом перечисляю на свою же карточку другого банка - и без комиссии?
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Investor_K
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Додано: Суб 28 січ, 2023 14:58
Тобто. Карта зелена є точкою безкоштовного поповнення усіх інших карток людини?
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Investor_K
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Додано: Суб 28 січ, 2023 15:27
Investor_K написав:
Тобто. Карта зелена є точкою безкоштовного поповнення усіх інших карток людини?
Угу, але кажись там тільки 100К/міс безкоштовно СЕПом і р2р
В цьому плані -- "точкою" -- мені більш до вподоби Алка і Райф, там і кешіни є цілодобові.
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Amethyst
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