Необхідно з зеленої поповнити картку іншого банку.
Чи є комісія?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 січ, 2023 12:36
Re: А-Банк
Необхідно з зеленої поповнити картку іншого банку.
Чи є комісія?
Додано: Суб 28 січ, 2023 12:53
Додано: Суб 28 січ, 2023 12:58
суттєво!
р2р на некартковий рахунок як проводите?
Додано: Суб 28 січ, 2023 13:10
Re: А-Банк
Під конкретну задачу шукаю відповідне рішення. Ваше питання абстрактне. Не існує універсального способу для усіх банків. Але і чисто поточні рахунки без картки я використовую вкрай рідко. Просто як приклад - якщо мені терміново треба кошти на алчиному поточному рахунку - я роблю р2р на пакетку а з неї перекидую на поточний як переказ між власними рахунками. Бінго!
Випереджаючи задачу коли наприклад у конкретному банку є лише поточний - визнаю там лише СЕП. Але для таких випадків зазвичай терміновість не важлива і почекати зайву пару годин не проблема в принципі.
Додано: Суб 28 січ, 2023 14:27
Додано: Суб 28 січ, 2023 14:45
Re: А-Банк
Т.е. внес на зелену, потом перечисляю на свою же карточку другого банка - и без комиссии?
Додано: Суб 28 січ, 2023 14:58
Re: А-Банк
Тобто. Карта зелена є точкою безкоштовного поповнення усіх інших карток людини?
Додано: Суб 28 січ, 2023 15:27
Додано: Суб 28 січ, 2023 17:20
В життi усiляке бува. Наприклад коли у серпнi минулого року лише з'явились конвертацiйнi - у Альфи була вимога - для вiдкриття депо повиннi повиннi бути поточнi рахунки в USD та UAH. Гривня мала бути внесена саме на поточний рахунок - i тiльки з нього у серпнi вiдкривався конвертацiйний. Ось тодi i вiдкрив 2 рахунки i щоб скорiше гривня по ньому провелась - попепредньо кидав р2р на пакетний а вже з нього на поточний. Пiзнiше Алла стала використовувати для конверт-депо картковi рахунки але це сталося пiсля того як такi депо надали можливiсть вiдкривати безпосередньо у додатку - а коли вiдкриття було через менеджера - треба було мати поточний.
З тих пiр гривневий поточний використовувся лише раз - в листопадi Алла зарахувала чомусь на нього купон по ОВДП - втiм це зовсiм iнша iсторiя. Але факт лишається фактом - часом банки для конкретних операцiй вимагають вiдкриття не карткового а саме поточного рахунку (тобто без картки до нього) - i тодi нiчого не лишається як пiдкоритись.
Додано: Суб 28 січ, 2023 17:25
Переказ на картку іншого банку України через
АБанк24
Безкоштовно - до 100 000 грн в місяць на одного
клієнта (по всім карткам клієнта)
Тарифи на проведення комунальних платежів і
платежів за реквізитами
До 20 000 грн на місяць (враховуються платежі карткою та готівкою) - безкоштовно, понад 20 000 грн - 0,5% від суми платежу макс. 150 грн
|