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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:36

Re: А-Банк

Необхідно з зеленої поповнити картку іншого банку.
Чи є комісія?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:53

  Investor_K написав:Необхідно з зеленої поповнити картку іншого банку.
Чи є комісія?
не кредитними коштами - нема.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:58

  Alien написав:
  flysoulfly написав:И еще просто пару штрихов к А24портрету: с сибаса сэп в 2 раза быстрее доходит чем с ломбарда.
Докатились.
Ну взагалі то СЕП це не про швидкість. Якщо мені потрібна швидкість - я обираю р2р, а якщо надійність проведення коштів по рахунку - то СЕП. І там вже важливо щоб кошти пройшли - СЬОГОДНІ. Годиною раніше, двома пізніше
- не суттєво
суттєво!
р2р на некартковий рахунок як проводите?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 13:10

Re: А-Банк

  flysoulfly написав:р2р на некартковий рахунок як проводите?

Під конкретну задачу шукаю відповідне рішення. Ваше питання абстрактне. Не існує універсального способу для усіх банків. Але і чисто поточні рахунки без картки я використовую вкрай рідко. Просто як приклад - якщо мені терміново треба кошти на алчиному поточному рахунку - я роблю р2р на пакетку а з неї перекидую на поточний як переказ між власними рахунками. Бінго!
Випереджаючи задачу коли наприклад у конкретному банку є лише поточний - визнаю там лише СЕП. Але для таких випадків зазвичай терміновість не важлива і почекати зайву пару годин не проблема в принципі.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 14:27

  Alien написав:, терміново треба кошти на алчиному поточному рахунку,

а навіщо той поточний взагалі потрібний ?
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 14:45

Re: А-Банк

Т.е. внес на зелену, потом перечисляю на свою же карточку другого банка - и без комиссии?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 14:58

Re: А-Банк

Тобто. Карта зелена є точкою безкоштовного поповнення усіх інших карток людини?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 15:27

  Investor_K написав:Тобто. Карта зелена є точкою безкоштовного поповнення усіх інших карток людини?

Угу, але кажись там тільки 100К/міс безкоштовно СЕПом і р2р
В цьому плані -- "точкою" -- мені більш до вподоби Алка і Райф, там і кешіни є цілодобові.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:20

  J написав:
  Alien написав:, терміново треба кошти на алчиному поточному рахунку,

а навіщо той поточний взагалі потрібний ?

В життi усiляке бува. Наприклад коли у серпнi минулого року лише з'явились конвертацiйнi - у Альфи була вимога - для вiдкриття депо повиннi повиннi бути поточнi рахунки в USD та UAH. Гривня мала бути внесена саме на поточний рахунок - i тiльки з нього у серпнi вiдкривався конвертацiйний. Ось тодi i вiдкрив 2 рахунки i щоб скорiше гривня по ньому провелась - попепредньо кидав р2р на пакетний а вже з нього на поточний. Пiзнiше Алла стала використовувати для конверт-депо картковi рахунки але це сталося пiсля того як такi депо надали можливiсть вiдкривати безпосередньо у додатку - а коли вiдкриття було через менеджера - треба було мати поточний.
З тих пiр гривневий поточний використовувся лише раз - в листопадi Алла зарахувала чомусь на нього купон по ОВДП - втiм це зовсiм iнша iсторiя. Але факт лишається фактом - часом банки для конкретних операцiй вимагають вiдкриття не карткового а саме поточного рахунку (тобто без картки до нього) - i тодi нiчого не лишається як пiдкоритись. :oops:
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:25

  Amethyst написав:
  Investor_K написав:Тобто. Карта зелена є точкою безкоштовного поповнення усіх інших карток людини?

Угу, але кажись там тільки 100К/міс безкоштовно СЕПом і р2р
В цьому плані -- "точкою" -- мені більш до вподоби Алка і Райф, там і кешіни є цілодобові.

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Безкоштовно - до 100 000 грн в місяць на одного
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J
 
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