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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 січ, 2023 22:57
500 тысяч если есть карта Platinum.
Додано: Суб 28 січ, 2023 23:09
Re: А-Банк
Додано: Нед 29 січ, 2023 00:18
Amethyst
Оформление - 500 грн. Обслуживание - бесплатно, если торговый оборот за предыдущий месяц составил 20 тысяч грн. Иначе - 300 грн.
Оформление и обслуживание карты бесплатно, если на депозитах в банке есть от 500 тысяч грн.
К карте можно выпустить виртуалку VISA Signature.
А с учётом карты АТБ, получается к одному счёту может быть 3 карты
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