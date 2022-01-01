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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:26

кто-то больше 20к СЕПом отправлял ? сколько комиссии взяли ?
J
 
Повідомлень: 5627
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 281 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 22:57

  J написав:
  Amethyst написав:
  Investor_K написав:Тобто. Карта зелена є точкою безкоштовного поповнення усіх інших карток людини?

Угу, але кажись там тільки 100К/

Переказ на картку іншого банку України через
АБанк24
Безкоштовно - до 100 000 грн в місяць на одного
клієнта (по всім карткам клієнта)

500 тысяч если есть карта Platinum.
Vorlon
 
Повідомлень: 10462
З нами з: 14.06.13
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 23:09

Re: А-Банк

  Vorlon написав:карта Platinum

почем опиум для народа?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3534
З нами з: 05.05.21
Подякував: 228 раз.
Подякували: 654 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 00:18

Amethyst
Оформление - 500 грн. Обслуживание - бесплатно, если торговый оборот за предыдущий месяц составил 20 тысяч грн. Иначе - 300 грн.

Оформление и обслуживание карты бесплатно, если на депозитах в банке есть от 500 тысяч грн.

К карте можно выпустить виртуалку VISA Signature.

А с учётом карты АТБ, получается к одному счёту может быть 3 карты :shock:
Vorlon
 
Повідомлень: 10462
З нами з: 14.06.13
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
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  #<1 ... 72737475
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