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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 січ, 2023 17:26
кто-то больше 20к СЕПом отправлял ? сколько комиссии взяли ?
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J
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Додано: Суб 28 січ, 2023 22:57
J написав: Amethyst написав: Investor_K написав:
Тобто. Карта зелена є точкою безкоштовного поповнення усіх інших карток людини?
Угу, але кажись там тільки 100К/
Переказ на картку іншого банку України через
АБанк24
Безкоштовно - до 100 000 грн в місяць на одного
клієнта (по всім карткам клієнта)
500 тысяч если есть карта Platinum.
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Vorlon
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Додано: Суб 28 січ, 2023 23:09
Vorlon написав:
карта Platinum
почем опиум для народа?
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Amethyst
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Додано: Нед 29 січ, 2023 00:18
Amethyst
Оформление - 500 грн. Обслуживание - бесплатно, если торговый оборот за предыдущий месяц составил 20 тысяч грн. Иначе - 300 грн.
Оформление и обслуживание карты бесплатно, если на депозитах в банке есть от 500 тысяч грн.
К карте можно выпустить виртуалку VISA Signature.
А с учётом карты АТБ, получается к одному счёту может быть 3 карты
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Vorlon
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Додано: Нед 29 січ, 2023 12:13
по зеленой сейчас кредлимиты поднимают?
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emeta
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Додано: Нед 29 січ, 2023 12:17
emeta написав:
по зеленой сейчас кредлимиты поднимают?
Ні. І якщо ліміту зовсім немає, то і не дають - кажуть війна
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Alien
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Додано: Нед 29 січ, 2023 17:36
emeta написав:
по зеленой сейчас кредлимиты поднимают?
Эти лимиты у всех одинаковые или разные?
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Investor_K
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Додано: Нед 29 січ, 2023 18:15
Investor_K написав: emeta написав:
по зеленой сейчас кредлимиты поднимают?
Эти лимиты у всех одинаковые или разные?
Різні, але не більше 5т?!
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novichok
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Додано: Нед 29 січ, 2023 18:18
novichok написав: Investor_K написав: emeta написав:
по зеленой сейчас кредлимиты поднимают?
Эти лимиты у всех одинаковые или разные?
Різні, але не більше 5т?!
Мені одразу дали 17000. Нах мені ті кредити?
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Investor_K
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Додано: Нед 29 січ, 2023 18:19
novichok написав: Investor_K написав: emeta написав:
по зеленой сейчас кредлимиты поднимают?
Эти лимиты у всех одинаковые или разные?
Різні, але не більше 5т?!
Мені одразу дали 17000. Нах мені ті кредити?
-
Investor_K
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