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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

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А-Банк 3.6 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 19:36

  Investor_K написав:
  emeta написав:по зеленой сейчас кредлимиты поднимают?

Эти лимиты у всех одинаковые или разные?


Мне вообще насыпали странный лимит 6 254 грн
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 20:02

emeta Також кред ліміт закінчується на 393 гривні. :D Якійсь дивні в банка розрахунки. Не розумію при мізерному кешбеку, на що тута можна його тратить. І колеги тою карткою атб граються...
alex lem
 
Повідомлень: 2576
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  #<1 ... 73747576
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Кочевник

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