Мне вообще насыпали странный лимит 6 254 грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 січ, 2023 19:36
Додано: Нед 29 січ, 2023 20:02
emeta Також кред ліміт закінчується на 393 гривні. Якійсь дивні в банка розрахунки. Не розумію при мізерному кешбеку, на що тута можна його тратить. І колеги тою карткою атб граються...
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