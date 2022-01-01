Мне вообще насыпали странный лимит 6 254 грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 січ, 2023 19:36
Додано: Нед 29 січ, 2023 20:02
emeta Також кред ліміт закінчується на 393 гривні. Якійсь дивні в банка розрахунки. Не розумію при мізерному кешбеку, на що тута можна його тратить. І колеги тою карткою атб граються...
Додано: Нед 29 січ, 2023 20:12
Кешбек так, не дуже. Єдина нормальна категорія то книги. Вважаючи, що амазон саме по цій категоріі проходить
Додано: Нед 29 січ, 2023 20:26
Ну що тут розумiти. Перш за все АТБ - не магазин для великих покупок, тому особисто менi невеликого лiмiту А-банку для моїх покупок в АТБ на два мiсяця бiльш нiж достатньо. По друге - що краще "знижка 5% за свої" чи "знижка 5% + 0,7% кешбеку за кредитнi"? Так це не мегасвинство, але i АТБ не супер-пупер мегамаркет. До дого ж картка по сутi безкоштовна i зручнiша для поповнення та використання нiж аналогiчна дебетка вiд Райфу. Тому й "граюсь". А карткою бiльше чи менше - гугль-валлету однаково. До цього кредитка А-банку практично рiк була на полицi - тепер є привiд змахнути з неї пил
Додано: Нед 29 січ, 2023 20:39
Re: А-Банк
Додано: Нед 29 січ, 2023 21:04
Менi не треба поринати з головою в умови - я використовую АТБ картку вiд Райфу з березня 2021. Тому "умови" вивчив на практицi по аналогiчному продукту i можу сказати що з карткою вiд А-банку стало дещо вигiднiше i а при наявностi лiмiту - значно зручнiше.
Щодо кiлькостi помаранчевих цiнникiв - бува по рiзному - пам'таю час коли цiнникiв пiд певнi акцiї було по кiлька сотен. Але для мене це не суттєво - бо я хожу в АТБ не навмання, не за помаранчевими цiнниками, а за конкретними продуктами, потрiбними моїй родинi. Коли я бачу що потрiбний менi товар з помаранчевим цiнником - я плачу за нього АТБ-кард, коли цiнник бiлий - izi, very чи спортом. Все просто - i менi байдуже скiльки на цей момент у тому АТБ помаранчевих цiнникiв принципi - 10, 1 чи 100.
Додано: Нед 29 січ, 2023 21:07
Re: А-Банк
Невже на тих кешбеках хтось піднімає реальні суми? Так, фігня. На капу кави, не більше.
Додано: Нед 29 січ, 2023 21:16
Додано: Нед 29 січ, 2023 21:25
Думаю тут слiд вiдрiзняти два рiзнi просцеси: "робити свинство" i просто "отримати зайву копiйчину". Перше - було достатньо цiкавим до вiйни. З "реальними сумами". Наразi бiльшiсть схем на жаль пiшла в небуття.
Стосовно другого - якщо воно не вимагає додаткових витрат - фiнансових, фiзичних чи часу - то чому б не скористатись? Якщо ви щось робили без фiнансового зиску з карткою банку А, то чому б не робити це саме з карткою банку Б iз винагородою - нехай хоч i не дуже великою?
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