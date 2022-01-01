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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 74757677 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку А-Банк 3.6 5 18 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 6% 1 2- Погане. Некомпетентне. 6% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 28% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 50% 9 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 11% 2 Всього голосів : 18 Додано: Пон 30 січ, 2023 07:45 Investor_K не знаю як саме у вас виходить так що за товар який коштує 32,99 ви у Сільпо заплатите готівкою 32,50 але ось вам мої міркування як при оплатою карткою вийде гарантовано дешевше. Для цього достатньо мати або тільки кредитку БВР або Вєрку з лімітом від Тасі (трошки вигідніше від БВР) та бути учасником програми лояльності Сільпо - Власний рахунок. Отже при покупці "хліба" вам у будь-якому випадку нарахують балами програми Власний рахунок 1%, ще 1% ви отримаєте або балами від БВР або кешбеком віт Тасі. А оскільки ви розрахувались не готівкою а кредиткою, термін погашення якої щонайменше через 30 днів після покупки (в реальності більше) то вашу не використану готівку можна покласти або на депо до запитання або на якийсь зі строкових депо терміном до місяця - наразі в банках можна знайти до 15% брудними по таким видам депозитів. Тобто використовуючи кредитний ліміт ви ще зможете щонайменше отримати 1% в вигляді відсотків на вашу готівку. Отже якщо грубо то реально досягнути показника, коли хліб який в Сільпо коштує 32,99 вам вийде за 32 грн. рівно. І це приклад без використання можливих інших акцій які проводить достатньо не рідко Сільпо з МС на кшталт сертифікатів куплених з дисконтом ПРИ ОПЛАТІ КАРТКОЮ, підвищених нарахувань балів ПРИ ОПЛАТІ КАРТКОЮ підвязаною у додатку через QR код тощо. З готівкою виходить що ви більше втрачаєте можливості ніж отримуєте економію. Alien Повідомлень: 1257 З нами з: 12.01.20 Подякував: 42 раз. Подякували: 316 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 січ, 2023 08:09 Alien написав: Investor_K не знаю як саме у вас виходить так що за товар який коштує 32,99 ви у Сільпо заплатите готівкою 32,50 але ось вам мої міркування як при оплатою карткою вийде гарантовано дешевше. Для цього достатньо мати або тільки кредитку БВР або Вєрку з лімітом від Тасі (трошки вигідніше від БВР) та бути учасником програми лояльності Сільпо - Власний рахунок. Отже при покупці "хліба" вам у будь-якому випадку нарахують балами програми Власний рахунок 1%, ще 1% ви отримаєте або балами від БВР або кешбеком віт Тасі. А оскільки ви розрахувались не готівкою а кредиткою, термін погашення якої щонайменше через 30 днів після покупки (в реальності більше) то вашу не використану готівку можна покласти або на депо до запитання або на якийсь зі строкових депо терміном до місяця - наразі в банках можна знайти до 15% брудними по таким видам депозитів. Тобто використовуючи кредитний ліміт ви ще зможете щонайменше отримати 1% в вигляді відсотків на вашу готівку. Отже якщо грубо то реально досягнути показника, коли хліб який в Сільпо коштує 32,99 вам вийде за 32 грн. рівно. І це приклад без використання можливих інших акцій які проводить достатньо не рідко Сільпо з МС на кшталт сертифікатів куплених з дисконтом ПРИ ОПЛАТІ КАРТКОЮ, підвищених нарахувань балів ПРИ ОПЛАТІ КАРТКОЮ підвязаною у додатку через QR код тощо. З готівкою виходить що ви більше втрачаєте можливості ніж отримуєте економію. не знаю як саме у вас виходить так що за товар який коштує 32,99 ви у Сільпо заплатите готівкою 32,50 але ось вам мої міркування як при оплатою карткою вийде гарантовано дешевше. Для цього достатньо мати або тільки кредитку БВР або Вєрку з лімітом від Тасі (трошки вигідніше від БВР) та бути учасником програми лояльності Сільпо - Власний рахунок. Отже при покупці "хліба" вам у будь-якому випадку нарахують балами програми Власний рахунок 1%, ще 1% ви отримаєте або балами від БВР або кешбеком віт Тасі. А оскільки ви розрахувались не готівкою а кредиткою, термін погашення якої щонайменше через 30 днів після покупки (в реальності більше) то вашу не використану готівку можна покласти або на депо до запитання або на якийсь зі строкових депо терміном до місяця - наразі в банках можна знайти до 15% брудними по таким видам депозитів. Тобто використовуючи кредитний ліміт ви ще зможете щонайменше отримати 1% в вигляді відсотків на вашу готівку. Отже якщо грубо то реально досягнути показника, коли хліб який в Сільпо коштує 32,99 вам вийде за 32 грн. рівно. І це приклад без використання можливих інших акцій які проводить достатньо не рідко Сільпо з МС на кшталт сертифікатів куплених з дисконтом ПРИ ОПЛАТІ КАРТКОЮ, підвищених нарахувань балів ПРИ ОПЛАТІ КАРТКОЮ підвязаною у додатку через QR код тощо. З готівкою виходить що ви більше втрачаєте можливості ніж отримуєте економію.



Складно. Особисто мені простіше оформити 20 конвертаційних депо в різних банках ніж рахувати ті копійки. Складно. Особисто мені простіше оформити 20 конвертаційних депо в різних банках ніж рахувати ті копійки. Investor_K

Повідомлень: 8436 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 829 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 січ, 2023 08:20 Re: А-Банк (відкидаємо ще з них 19,5 прОцентів побору). І треба ще назбирати 100 гривнів (залишиться приблизно 80грн) щоб їх вивести на картку.

Жмотська абанка, картка на полку. Шо там рахувати по тасі кешбеку буде чиста копійка з витраченої гривні. І вивести їх можна одразу після зарахування кешбеку на туж тасіну кредитку. А по абанківській картці 0,7 брудними(відкидаємо ще з них 19,5 прОцентів побору). І треба ще назбирати 100 гривнів (залишиться приблизно 80грн) щоб їх вивести на картку.Жмотська абанка, картка на полку. alex lem Повідомлень: 2580 З нами з: 25.12.08 Подякував: 123 раз. Подякували: 325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 січ, 2023 08:25 Investor_K написав: Alien написав: Investor_K не знаю як саме у вас виходить так що за товар який коштує 32,99 ви у Сільпо заплатите готівкою 32,50 але ось вам мої міркування як при оплатою карткою вийде гарантовано дешевше. Для цього достатньо мати або тільки кредитку БВР або Вєрку з лімітом від Тасі (трошки вигідніше від БВР) та бути учасником програми лояльності Сільпо - Власний рахунок. Отже при покупці "хліба" вам у будь-якому випадку нарахують балами програми Власний рахунок 1%, ще 1% ви отримаєте або балами від БВР або кешбеком віт Тасі. А оскільки ви розрахувались не готівкою а кредиткою, термін погашення якої щонайменше через 30 днів після покупки (в реальності більше) то вашу не використану готівку можна покласти або на депо до запитання або на якийсь зі строкових депо терміном до місяця - наразі в банках можна знайти до 15% брудними по таким видам депозитів. Тобто використовуючи кредитний ліміт ви ще зможете щонайменше отримати 1% в вигляді відсотків на вашу готівку. Отже якщо грубо то реально досягнути показника, коли хліб який в Сільпо коштує 32,99 вам вийде за 32 грн. рівно. І це приклад без використання можливих інших акцій які проводить достатньо не рідко Сільпо з МС на кшталт сертифікатів куплених з дисконтом ПРИ ОПЛАТІ КАРТКОЮ, підвищених нарахувань балів ПРИ ОПЛАТІ КАРТКОЮ підвязаною у додатку через QR код тощо. З готівкою виходить що ви більше втрачаєте можливості ніж отримуєте економію. не знаю як саме у вас виходить так що за товар який коштує 32,99 ви у Сільпо заплатите готівкою 32,50 але ось вам мої міркування як при оплатою карткою вийде гарантовано дешевше. Для цього достатньо мати або тільки кредитку БВР або Вєрку з лімітом від Тасі (трошки вигідніше від БВР) та бути учасником програми лояльності Сільпо - Власний рахунок. Отже при покупці "хліба" вам у будь-якому випадку нарахують балами програми Власний рахунок 1%, ще 1% ви отримаєте або балами від БВР або кешбеком віт Тасі. А оскільки ви розрахувались не готівкою а кредиткою, термін погашення якої щонайменше через 30 днів після покупки (в реальності більше) то вашу не використану готівку можна покласти або на депо до запитання або на якийсь зі строкових депо терміном до місяця - наразі в банках можна знайти до 15% брудними по таким видам депозитів. Тобто використовуючи кредитний ліміт ви ще зможете щонайменше отримати 1% в вигляді відсотків на вашу готівку. Отже якщо грубо то реально досягнути показника, коли хліб який в Сільпо коштує 32,99 вам вийде за 32 грн. рівно. І це приклад без використання можливих інших акцій які проводить достатньо не рідко Сільпо з МС на кшталт сертифікатів куплених з дисконтом ПРИ ОПЛАТІ КАРТКОЮ, підвищених нарахувань балів ПРИ ОПЛАТІ КАРТКОЮ підвязаною у додатку через QR код тощо. З готівкою виходить що ви більше втрачаєте можливості ніж отримуєте економію.



Складно. Особисто мені простіше оформити 20 конвертаційних депо в різних банках ніж рахувати ті копійки. Складно. Особисто мені простіше оформити 20 конвертаційних депо в різних банках ніж рахувати ті копійки.

Дуже важко не погодитися Дуже важко не погодитися sens

Повідомлень: 13118 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 744 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 січ, 2023 08:34 Investor_K по перше конвертаційні то не назавжди - усе гарне колись закінчується. По друге одне іншому не заважає. Я теж оформлюю конверти і при цьому отримую і копійки. Існує певна кількість банківських продуктів - безкоштовних та доступних - що дозволяє або економити або заробляти якісь плюшки. Якщо розглядати кожну з них окремо вийде дріб'язок - філіжанка кави або й того менше. Зазвичай так кажуть люди які або не знають як що працює, або ті які лінуються щось робити, бо звикли платити готівкою, звикли використовувати бегемота (або зараз моню). Вони може й мають розуміння що щось втрачають або переплачують але не згодні вийти із зони свого комфорта - витрати від 10 хвилин до може години на реєстрацію у якійсь програмі чи оформлені продукту. Це проста психологія звичайної людини навіщо піднімати монетку що лежить на дорозі якщо я на конверті зароблю набагато більше. Але ж одне одному не заважає і якщо переналаштувати своє мислення і "підіймати монетки" згодом відбувається перехід кількості в якість - зекономлені кошти дадуть придбати щось, або покупка виявиться значно дешевшою. І це я зараз не про складні схеми коли кошти треба якимось чином ганяти ризикуючи бути забаненим фінмоном. Це про щоденні умовно постійні трати. Нікого не агітую але на власному досвіді можу з впевненістю сказати, що насправді навколо монеток розкидано достатньо багато і лише від нас самих залежить кому вони дістануться - нам чи комусь іншому.

Втім визнаю "зона комфорту" - штука серйозна. Затягує сильно. Теж переконався на власному досвіді але в іншому аспекті. Тому розумію і тих хто не намагається хоч якось напружитись щоб підняти те що лежить на узбіччі Alien Повідомлень: 1257 З нами з: 12.01.20 Подякував: 42 раз. Подякували: 316 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 січ, 2023 08:41 Alien написав: Investor_K по перше конвертаційні то не назавжди - усе гарне колись закінчується. По друге одне іншому не заважає. Я теж оформлюю конверти і при цьому отримую і копійки. Існує певна кількість банківських продуктів - безкоштовних та доступних - що дозволяє або економити або заробляти якісь плюшки. Якщо розглядати кожну з них окремо вийде дріб'язок - філіжанка кави або й того менше. Зазвичай так кажуть люди які або не знають як що працює, або ті які лінуються щось робити, бо звикли платити готівкою, звикли використовувати бегемота (або зараз моню). Вони може й мають розуміння що щось втрачають або переплачують але не згодні вийти із зони свого комфорта - витрати від 10 хвилин до може години на реєстрацію у якійсь програмі чи оформлені продукту. Це проста психологія звичайної людини навіщо піднімати монетку що лежить на дорозі якщо я на конверті зароблю набагато більше. Але ж одне одному не заважає і якщо переналаштувати своє мислення і "підіймати монетки" згодом відбувається перехід кількості в якість - зекономлені кошти дадуть придбати щось, або покупка виявиться значно дешевшою. І це я зараз не про складні схеми коли кошти треба якимось чином ганяти ризикуючи бути забаненим фінмоном. Це про щоденні умовно постійні трати. Нікого не агітую але на власному досвіді можу з впевненістю сказати, що насправді навколо монеток розкидано достатньо багато і лише від нас самих залежить кому вони дістануться - нам чи комусь іншому.

Втім визнаю "зона комфорту" - штука серйозна. Затягує сильно. Теж переконався на власному досвіді але в іншому аспекті. Тому розумію і тих хто не намагається хоч якось напружитись щоб підняти те що лежить на узбіччі по перше конвертаційні то не назавжди - усе гарне колись закінчується. По друге одне іншому не заважає. Я теж оформлюю конверти і при цьому отримую і копійки. Існує певна кількість банківських продуктів - безкоштовних та доступних - що дозволяє або економити або заробляти якісь плюшки. Якщо розглядати кожну з них окремо вийде дріб'язок - філіжанка кави або й того менше. Зазвичай так кажуть люди які або не знають як що працює, або ті які лінуються щось робити, бо звикли платити готівкою, звикли використовувати бегемота (або зараз моню). Вони може й мають розуміння що щось втрачають або переплачують але не згодні вийти із зони свого комфорта - витрати від 10 хвилин до може години на реєстрацію у якійсь програмі чи оформлені продукту. Це проста психологія звичайної людини навіщо піднімати монетку що лежить на дорозі якщо я на конверті зароблю набагато більше. Але ж одне одному не заважає і якщо переналаштувати своє мислення і "підіймати монетки" згодом відбувається перехід кількості в якість - зекономлені кошти дадуть придбати щось, або покупка виявиться значно дешевшою. І це я зараз не про складні схеми коли кошти треба якимось чином ганяти ризикуючи бути забаненим фінмоном. Це про щоденні умовно постійні трати. Нікого не агітую але на власному досвіді можу з впевненістю сказати, що насправді навколо монеток розкидано достатньо багато і лише від нас самих залежить кому вони дістануться - нам чи комусь іншому.Втім визнаю "зона комфорту" - штука серйозна. Затягує сильно. Теж переконався на власному досвіді але в іншому аспекті. Тому розумію і тих хто не намагається хоч якось напружитись щоб підняти те що лежить на узбіччі

Кешбек по зеленій має право на існування. Для соціально незахищених. Кешбек по зеленій має право на існування. Для соціально незахищених. Investor_K

Повідомлень: 8436 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 829 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 січ, 2023 08:50 Re: А-Банк Як відмовитися від пролонгації конвертдепо в А банку? Investor_K

Повідомлень: 8436 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 829 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 січ, 2023 08:51 alex lem написав: Шо там рахувати по тасі кешбеку буде чиста копійка з витраченої гривні. І вивести їх можна одразу після зарахування кешбеку на туж тасіну кредитку. А по абанківській картці 0,7 брудними (відкидаємо ще з них 19,5 прОцентів побору). І треба ще назбирати 100 гривнів (залишиться приблизно 80грн) щоб їх вивести на картку.

Жмотська абанка, картка на полку. Шо там рахувати по тасі кешбеку буде чиста копійка з витраченої гривні. І вивести їх можна одразу після зарахування кешбеку на туж тасіну кредитку. А по абанківській картці 0,7 брудними(відкидаємо ще з них 19,5 прОцентів побору). І треба ще назбирати 100 гривнів (залишиться приблизно 80грн) щоб їх вивести на картку.Жмотська абанка, картка на полку.

Мене завжди дивують люди які роблять такі геніальні заяви. Вибачте ви зараз про яку покупку? Звичайне придбання продуктів в звичайному продуктовому? Ніхто не заперечує - Вєрка або б5 від Тасі поза конкуренцією в порівнянні з картками абанку. Але я так розумію що основною темою обговорення в цій гілці останнім часом є АТБ кард від абанку. І тут виникає реальна ситуація коли ця картка в 5 разів може виявитись кращою ніж оплата Вєркою чи Б5. Так це випадок працює лише в АТБ і лише в а помаранчеві цінники. Але якщо ви такий товар оплатите Тасиними картками то отримаєте 1 коп. з кожної витраченої гривні кешбеку через 2-3 робочі дні. А ось якщо ви такий товар оплатите АТБ карткою то в момент оплати ціна вашого товару буде меншою на 5 % (вашою логікою з вас одразу візьмуть на 5 коп з гривні менше) плюс додатково з кожної гривні покупки вам додатково нарахують ще 0,7 коп. кешбека брудними. Так вивести швидко у вас не вийде лише після накопичення 100 грн. Але ті 5 коп. (+0,7 коп. на не швидку перспективу) це однозначно краще ніж просто 1 коп. від Тасі. То дійсно "Шо там рахувати по тасі..." - усе ж очевидно, ні? Мене завжди дивують люди які роблять такі геніальні заяви. Вибачте ви зараз про яку покупку? Звичайне придбання продуктів в звичайному продуктовому? Ніхто не заперечує - Вєрка або б5 від Тасі поза конкуренцією в порівнянні з картками абанку. Але я так розумію що основною темою обговорення в цій гілці останнім часом є АТБ кард від абанку. І тут виникає реальна ситуація коли ця картка в 5 разів може виявитись кращою ніж оплата Вєркою чи Б5. Так це випадок працює лише в АТБ і лише в а помаранчеві цінники. Але якщо ви такий товар оплатите Тасиними картками то отримаєте 1 коп. з кожної витраченої гривні кешбеку через 2-3 робочі дні. А ось якщо ви такий товар оплатите АТБ карткою то в момент оплати ціна вашого товару буде меншою на 5 % (вашою логікою з вас одразу візьмуть на 5 коп з гривні менше) плюс додатково з кожної гривні покупки вам додатково нарахують ще 0,7 коп. кешбека брудними. Так вивести швидко у вас не вийде лише після накопичення 100 грн. Але ті 5 коп. (+0,7 коп. на не швидку перспективу) це однозначно краще ніж просто 1 коп. від Тасі. То дійсно "Шо там рахувати по тасі..." - усе ж очевидно, ні? Alien Повідомлень: 1257 З нами з: 12.01.20 Подякував: 42 раз. Подякували: 316 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 січ, 2023 08:55 Investor_K написав: Кешбек по зеленій має право на існування. Для соціально незахищених. Кешбек по зеленій має право на існування. Для соціально незахищених.

Це ви мене так товсто протролили? Соціально незахищені про а-банк і не знають. А кешбеки взагалі розраховані зовсім на іншу соціальну групу Це ви мене так товсто протролили?Соціально незахищені про а-банк і не знають. А кешбеки взагалі розраховані зовсім на іншу соціальну групу Alien Повідомлень: 1257 З нами з: 12.01.20 Подякував: 42 раз. Подякували: 316 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 74757677 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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