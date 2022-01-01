Додано: Пон 30 січ, 2023 08:34

Investor_K по перше конвертаційні то не назавжди - усе гарне колись закінчується. По друге одне іншому не заважає. Я теж оформлюю конверти і при цьому отримую і копійки. Існує певна кількість банківських продуктів - безкоштовних та доступних - що дозволяє або економити або заробляти якісь плюшки. Якщо розглядати кожну з них окремо вийде дріб'язок - філіжанка кави або й того менше. Зазвичай так кажуть люди які або не знають як що працює, або ті які лінуються щось робити, бо звикли платити готівкою, звикли використовувати бегемота (або зараз моню). Вони може й мають розуміння що щось втрачають або переплачують але не згодні вийти із зони свого комфорта - витрати від 10 хвилин до може години на реєстрацію у якійсь програмі чи оформлені продукту. Це проста психологія звичайної людини навіщо піднімати монетку що лежить на дорозі якщо я на конверті зароблю набагато більше. Але ж одне одному не заважає і якщо переналаштувати своє мислення і "підіймати монетки" згодом відбувається перехід кількості в якість - зекономлені кошти дадуть придбати щось, або покупка виявиться значно дешевшою. І це я зараз не про складні схеми коли кошти треба якимось чином ганяти ризикуючи бути забаненим фінмоном. Це про щоденні умовно постійні трати. Нікого не агітую але на власному досвіді можу з впевненістю сказати, що насправді навколо монеток розкидано достатньо багато і лише від нас самих залежить кому вони дістануться - нам чи комусь іншому.

Втім визнаю "зона комфорту" - штука серйозна. Затягує сильно. Теж переконався на власному досвіді але в іншому аспекті. Тому розумію і тих хто не намагається хоч якось напружитись щоб підняти те що лежить на узбіччі