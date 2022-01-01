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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 січ, 2023 09:00
Додано: Пон 30 січ, 2023 09:12
За умовами А-банку вiдмiнити автопролонгацiю можна не ранiше нiж за 1 мiсяць до закiнчення депозиту. От коли вам по конверту впадуть вiдсотки за другий мiсяць - то в той же день у додатку або в десктопi в умовах депозиту з'явиться пункт меню "сказувати подовження", на який треба тапнути (або клiкнути) та обрати картку на яку впаде депо пiсля його закiнчення (пiдказка це повинна бути картка "Жовта" у вiдповiднiй валютi). Якщо ви усе зробили правильно то замiсть напису "сказувати продовження" стане напис "погодитись з подовженням". Бiнго!
Додано: Пон 30 січ, 2023 09:41
За умовами А-банку вiдмiнити автопролонгацiю можна не ранiше нiж за 1 мiсяць до закiнчення депозиту. От коли вам по конверту впадуть вiдсотки за другий мiсяць - то в той же день у додатку або в десктопi в умовах депозиту з'явиться пункт меню "сказувати подовження", на який треба тапнути (або клiкнути) та обрати картку на яку впаде депо пiсля його закiнчення (пiдказка це повинна бути картка "Жовта" у вiдповiднiй валютi). Якщо ви усе зробили правильно то замiсть напису "сказувати продовження" стане напис "погодитись з подовженням". Бiнго![/quote]
Дякую. Ви надали чудову інформацію
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