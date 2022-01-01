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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

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А-Банк 3.6 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 09:00

  Alien написав:
  Investor_K написав:Як відмовитися від пролонгації конвертдепо в А банку?

Інвестор та ще й конвертщик і не зна такого очевидного дріб'язка? Звичайно у додатку.
Вам може ще й термін підказати коли це можна зробити - бо там є особливість - чи самі дочитаєтесь? ;)

Допоможіть. Бо лінь читати
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 09:12

  Investor_K написав:
  Alien написав:
  Investor_K написав:Як відмовитися від пролонгації конвертдепо в А банку?

Інвестор та ще й конвертщик і не зна такого очевидного дріб'язка? Звичайно у додатку.
Вам може ще й термін підказати коли це можна зробити - бо там є особливість - чи самі дочитаєтесь? ;)

Допоможіть. Бо лінь читати

За умовами А-банку вiдмiнити автопролонгацiю можна не ранiше нiж за 1 мiсяць до закiнчення депозиту. От коли вам по конверту впадуть вiдсотки за другий мiсяць - то в той же день у додатку або в десктопi в умовах депозиту з'явиться пункт меню "сказувати подовження", на який треба тапнути (або клiкнути) та обрати картку на яку впаде депо пiсля його закiнчення (пiдказка це повинна бути картка "Жовта" у вiдповiднiй валютi). Якщо ви усе зробили правильно то замiсть напису "сказувати продовження" стане напис "погодитись з подовженням". Бiнго!
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 09:41

  Alien написав:
  Investor_K написав:
  Alien"[quote="5535630:Investor_K написав:Як відмовитися від пролонгації конвертдепо в А банку?

Інвестор та ще й конвертщик і не зна такого очевидного дріб'язка? Звичайно у додатку.
Вам може ще й термін підказати коли це можна зробити - бо там є особливість - чи самі дочитаєтесь? ;)

Допоможіть. Бо лінь читати

За умовами А-банку вiдмiнити автопролонгацiю можна не ранiше нiж за 1 мiсяць до закiнчення депозиту. От коли вам по конверту впадуть вiдсотки за другий мiсяць - то в той же день у додатку або в десктопi в умовах депозиту з'явиться пункт меню "сказувати подовження", на який треба тапнути (або клiкнути) та обрати картку на яку впаде депо пiсля його закiнчення (пiдказка це повинна бути картка "Жовта" у вiдповiднiй валютi). Якщо ви усе зробили правильно то замiсть напису "сказувати продовження" стане напис "погодитись з подовженням". Бiнго![/quote]
Дякую. Ви надали чудову інформацію
Investor_K
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