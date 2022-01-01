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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 січ, 2023 09:00
Alien написав: Investor_K написав:
Як відмовитися від пролонгації конвертдепо в А банку?
Інвестор та ще й конвертщик і не зна такого очевидного дріб'язка? Звичайно у додатку.
Вам може ще й термін підказати коли це можна зробити - бо там є особливість - чи самі дочитаєтесь?
Допоможіть. Бо лінь читати
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Додано: Пон 30 січ, 2023 09:12
Investor_K написав: Alien написав: Investor_K написав:
Як відмовитися від пролонгації конвертдепо в А банку?
Інвестор та ще й конвертщик і не зна такого очевидного дріб'язка? Звичайно у додатку.
Вам може ще й термін підказати коли це можна зробити - бо там є особливість - чи самі дочитаєтесь?
Допоможіть. Бо лінь читати
За умовами А-банку вiдмiнити автопролонгацiю можна не ранiше нiж за 1 мiсяць до закiнчення депозиту. От коли вам по конверту впадуть вiдсотки за другий мiсяць - то в той же день у додатку або в десктопi в умовах депозиту з'явиться пункт меню "скасувати подовження", на який треба тапнути (або клiкнути) та обрати картку на яку впаде депо пiсля його закiнчення (пiдказка це повинна бути картка "Жовта" у вiдповiднiй валютi). Якщо ви усе зробили правильно то замiсть напису "скасувати продовження" стане напис "погодитись з подовженням". Бiнго!
Востаннє редагувалось Alien
в Пон 30 січ, 2023 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 09:41
Alien написав: Investor_K написав: Alien"[quote="5535630:Investor_K написав:
Як відмовитися від пролонгації конвертдепо в А банку?
Інвестор та ще й конвертщик і не зна такого очевидного дріб'язка? Звичайно у додатку.
Вам може ще й термін підказати коли це можна зробити - бо там є особливість - чи самі дочитаєтесь?
Допоможіть. Бо лінь читати
За умовами А-банку вiдмiнити автопролонгацiю можна не ранiше нiж за 1 мiсяць до закiнчення депозиту. От коли вам по конверту впадуть вiдсотки за другий мiсяць - то в той же день у додатку або в десктопi в умовах депозиту з'явиться пункт меню "сказувати подовження", на який треба тапнути (або клiкнути) та обрати картку на яку впаде депо пiсля його закiнчення (пiдказка це повинна бути картка "Жовта" у вiдповiднiй валютi). Якщо ви усе зробили правильно то замiсть напису "сказувати продовження" стане напис "погодитись з подовженням". Бiнго![/quote]
Дякую. Ви надали чудову інформацію
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Додано: Пон 30 січ, 2023 11:48
Alien написав:
.. Так це випадок працює лише в АТБ і лише в а помаранчеві цінники. Але якщо ви такий товар оплатите Тасиними картками то отримаєте 1 коп. з кожної витраченої гривні кешбеку через 2-3 робочі дні. А ось якщо ви такий товар оплатите АТБ карткою то в момент оплати ціна вашого товару буде меншою на 5 % (вашою логікою з вас одразу візьмуть на 5 коп з гривні менше) плюс додатково з кожної гривні покупки вам додатково нарахують ще 0,7 коп. кешбека брудними...
Подскажите как это работает то?
Там есть ценники, на которых так и написано, что стоимость ниже при условии оплаты картой АТБ. Это понятно
И кроме этого на все красные ценники при оплате картой АТБ стоимость будет снижена на 5%?
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