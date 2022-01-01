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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 січ, 2023 09:00
Додано: Пон 30 січ, 2023 09:12
За умовами А-банку вiдмiнити автопролонгацiю можна не ранiше нiж за 1 мiсяць до закiнчення депозиту. От коли вам по конверту впадуть вiдсотки за другий мiсяць - то в той же день у додатку або в десктопi в умовах депозиту з'явиться пункт меню "скасувати подовження", на який треба тапнути (або клiкнути) та обрати картку на яку впаде депо пiсля його закiнчення (пiдказка це повинна бути картка "Жовта" у вiдповiднiй валютi). Якщо ви усе зробили правильно то замiсть напису "скасувати продовження" стане напис "погодитись з подовженням". Бiнго!
Востаннє редагувалось Alien в Пон 30 січ, 2023 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 січ, 2023 09:41
За умовами А-банку вiдмiнити автопролонгацiю можна не ранiше нiж за 1 мiсяць до закiнчення депозиту. От коли вам по конверту впадуть вiдсотки за другий мiсяць - то в той же день у додатку або в десктопi в умовах депозиту з'явиться пункт меню "сказувати подовження", на який треба тапнути (або клiкнути) та обрати картку на яку впаде депо пiсля його закiнчення (пiдказка це повинна бути картка "Жовта" у вiдповiднiй валютi). Якщо ви усе зробили правильно то замiсть напису "сказувати продовження" стане напис "погодитись з подовженням". Бiнго![/quote]
Дякую. Ви надали чудову інформацію
Додано: Пон 30 січ, 2023 11:48
Подскажите как это работает то?
Там есть ценники, на которых так и написано, что стоимость ниже при условии оплаты картой АТБ. Это понятно
И кроме этого на все красные ценники при оплате картой АТБ стоимость будет снижена на 5%?
Додано: Пон 30 січ, 2023 12:10
Re: А-Банк
Ну я не працiвник АТБ - тому усiх прибамбасiв мережi не знаю. Наприклад якось бачив цiнники - теж помаранчевi (хоча може й червонi), але на них був напис що вказана цiна дiятиме лише на певну дату або промiжок часу (часто найближчi вихiднi). Зрозумiло що по таким цiнникам знижка вiд АТБ картки не дiятиме. Гарантовано знижка дiятиме по цiннику помаранчевого кольору на якому написано зазвичай 3 цiни (одна з яких перекреслена) та де в правому верхньому кутку написано щось на кшталт "при оплатою АТБ-кард цiна ** грн. ** коп.". Все решта треба тестувати, але ймовiрнiсть знижки без згаданого напису - дуже мала. Тому дивитись треба не лише на колiр цiнника, а також i на змiст написiв на ньому, бо атбешнi марХетолуХи ще тi махiнатори
Додано: Пон 30 січ, 2023 12:36
Alien
трюк із датами це реальна підстава
один раз так попалився, тепер добре слідкую
зазвичай вони ці дати на вихідні вказують до якось там мега акції, але червоні датовані цінники ставлять за тиждень наперед!
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