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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

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А-Банк 3.6 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 09:00

  Alien написав:
  Investor_K написав:Як відмовитися від пролонгації конвертдепо в А банку?

Інвестор та ще й конвертщик і не зна такого очевидного дріб'язка? Звичайно у додатку.
Вам може ще й термін підказати коли це можна зробити - бо там є особливість - чи самі дочитаєтесь? ;)

Допоможіть. Бо лінь читати
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 09:12

  Investor_K написав:
  Alien написав:
  Investor_K написав:Як відмовитися від пролонгації конвертдепо в А банку?

Інвестор та ще й конвертщик і не зна такого очевидного дріб'язка? Звичайно у додатку.
Вам може ще й термін підказати коли це можна зробити - бо там є особливість - чи самі дочитаєтесь? ;)

Допоможіть. Бо лінь читати

За умовами А-банку вiдмiнити автопролонгацiю можна не ранiше нiж за 1 мiсяць до закiнчення депозиту. От коли вам по конверту впадуть вiдсотки за другий мiсяць - то в той же день у додатку або в десктопi в умовах депозиту з'явиться пункт меню "скасувати подовження", на який треба тапнути (або клiкнути) та обрати картку на яку впаде депо пiсля його закiнчення (пiдказка це повинна бути картка "Жовта" у вiдповiднiй валютi). Якщо ви усе зробили правильно то замiсть напису "скасувати продовження" стане напис "погодитись з подовженням". Бiнго!
Востаннє редагувалось Alien в Пон 30 січ, 2023 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 09:41

  Alien написав:
  Investor_K написав:
  Alien"[quote="5535630:Investor_K написав:Як відмовитися від пролонгації конвертдепо в А банку?

Інвестор та ще й конвертщик і не зна такого очевидного дріб'язка? Звичайно у додатку.
Вам може ще й термін підказати коли це можна зробити - бо там є особливість - чи самі дочитаєтесь? ;)

Допоможіть. Бо лінь читати

За умовами А-банку вiдмiнити автопролонгацiю можна не ранiше нiж за 1 мiсяць до закiнчення депозиту. От коли вам по конверту впадуть вiдсотки за другий мiсяць - то в той же день у додатку або в десктопi в умовах депозиту з'явиться пункт меню "сказувати подовження", на який треба тапнути (або клiкнути) та обрати картку на яку впаде депо пiсля його закiнчення (пiдказка це повинна бути картка "Жовта" у вiдповiднiй валютi). Якщо ви усе зробили правильно то замiсть напису "сказувати продовження" стане напис "погодитись з подовженням". Бiнго![/quote]
Дякую. Ви надали чудову інформацію
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 11:48

  Alien написав:.. Так це випадок працює лише в АТБ і лише в а помаранчеві цінники. Але якщо ви такий товар оплатите Тасиними картками то отримаєте 1 коп. з кожної витраченої гривні кешбеку через 2-3 робочі дні. А ось якщо ви такий товар оплатите АТБ карткою то в момент оплати ціна вашого товару буде меншою на 5 % (вашою логікою з вас одразу візьмуть на 5 коп з гривні менше) плюс додатково з кожної гривні покупки вам додатково нарахують ще 0,7 коп. кешбека брудними...


Подскажите как это работает то?
Там есть ценники, на которых так и написано, что стоимость ниже при условии оплаты картой АТБ. Это понятно
И кроме этого на все красные ценники при оплате картой АТБ стоимость будет снижена на 5%?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 12:10

Re: А-Банк

  emeta написав:Подскажите как это работает то?
Там есть ценники, на которых так и написано, что стоимость ниже при условии оплаты картой АТБ. Это понятно
И кроме этого на все красные ценники при оплате картой АТБ стоимость будет снижена на 5%?

Ну я не працiвник АТБ - тому усiх прибамбасiв мережi не знаю. Наприклад якось бачив цiнники - теж помаранчевi (хоча може й червонi), але на них був напис що вказана цiна дiятиме лише на певну дату або промiжок часу (часто найближчi вихiднi). Зрозумiло що по таким цiнникам знижка вiд АТБ картки не дiятиме. Гарантовано знижка дiятиме по цiннику помаранчевого кольору на якому написано зазвичай 3 цiни (одна з яких перекреслена) та де в правому верхньому кутку написано щось на кшталт "при оплатою АТБ-кард цiна ** грн. ** коп.". Все решта треба тестувати, але ймовiрнiсть знижки без згаданого напису - дуже мала. Тому дивитись треба не лише на колiр цiнника, а також i на змiст написiв на ньому, бо атбешнi марХетолуХи ще тi махiнатори
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 12:36

Alien
трюк із датами це реальна підстава :)
один раз так попалився, тепер добре слідкую
зазвичай вони ці дати на вихідні вказують до якось там мега акції, але червоні датовані цінники ставлять за тиждень наперед! :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:17

  Alien написав: картка по сутi безкоштовна i зручнiша для поповнення та використання нiж аналогiчна дебетка вiд Райфу.
але зручніше поповнення власним р2р в додатку А-банку скінчилося теж, вже 3 місяці тому
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:22

  Alien написав: Наприклад якось бачив цiнники - теж помаранчевi (хоча може й червонi), але на них був напис що вказана цiна дiятиме лише
саме тільки червоні, по яких зовсім інші вкційні умови, а не про 5%-знижку
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 30 січ, 2023 14:23, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:23

  flysoulfly написав:
  Alien написав: картка по сутi безкоштовна i зручнiша для поповнення та використання нiж аналогiчна дебетка вiд Райфу.
але зручніше поповнення власним р2р в додатку А-банку скінчилося теж, вже 3 місяці тому

Під зручнішим поповненням малося на увазі що не треба перед кожною покупкою тицяти пальцями у додатках щоб мати гроші для покупки. Бо для покупок використовується кредитний ліміт. Тобто в ідеалі один раз в останній день місяця поповнив картку (кредитну від абанку) щоб залишатися в грейсі і весь наступний місяць про поповнення не дбаєш. Мені так точно зручніше ніж постійне поповнення картки від Райфу в АТБ перед касою на потрібну суму (бо свої кошти безкоштовно на дебетках намагаюсь ніколи не тримати).
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:32

  flysoulfly написав:
  Alien написав: Наприклад якось бачив цiнники - теж помаранчевi (хоча може й червонi), але на них був напис що вказана цiна дiятиме лише
саме тільки червоні, по яких зовсім інші вкційні умови, а не про 5%-знижку

Можу звичайно помилятись, фотофіксації не робив - але відсотків на 90 певен що бачив помаранчеві цінники на окремих акціях "ціна діє такого то числа". Хоча може то було і погане освітлення - таке у АТБ наразі постійно - особливо після того як вони вікна ДСП позаліпляли. І ще думаю залежить папір якого відтінку був у наявності - на тому й надрукували. Ви ж не будете сперечатись після оплати що цінник був надрукований на папері іншого кольору. Тому у будь якому разі вкрай корисно крім того що звертати увагу на колір - обов'язково читати зміст. Бо марХетолуХи поряд ;)
Alien
 
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