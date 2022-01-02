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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 січ, 2023 17:18
emeta написав:
Подскажите как это работает то?
Особистий досвід - касир каже, наприклад, 1600,70, я бачу цю суму в неї на касі, активую телефон для розрахунку - опа, цифри побігли в зворотній бік - до сплати 1560,25. Та ще й паш про 0,7 кешбеку. Наразі, для себе, не зрозумів, навіщо розкладати по купках, за всі товари, включаючи з 3-ма цінами, нарахували кешбек Продукти.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 17:31
kulikrom написав: emeta написав:
Подскажите как это работает то?
Особистий досвід - касир каже, наприклад, 1600,70, я бачу цю суму в неї на касі, активую телефон для розрахунку - опа, цифри побігли в зворотній бік - до сплати 1560,25. Та ще й паш про 0,7 кешбеку. Наразі, для себе, не зрозумів, навіщо розкладати по купках, за всі товари, включаючи з 3-ма цінами, нарахували кешбек Продукти.
Мабуть тому, що в інших є більше ніж 0,7 як у вас
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