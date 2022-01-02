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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 17:18

  emeta написав:Подскажите как это работает то?

Особистий досвід - касир каже, наприклад, 1600,70, я бачу цю суму в неї на касі, активую телефон для розрахунку - опа, цифри побігли в зворотній бік - до сплати 1560,25. Та ще й паш про 0,7 кешбеку. Наразі, для себе, не зрозумів, навіщо розкладати по купках, за всі товари, включаючи з 3-ма цінами, нарахували кешбек Продукти.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 17:31

  kulikrom написав:
  emeta написав:Подскажите как это работает то?

Особистий досвід - касир каже, наприклад, 1600,70, я бачу цю суму в неї на касі, активую телефон для розрахунку - опа, цифри побігли в зворотній бік - до сплати 1560,25. Та ще й паш про 0,7 кешбеку. Наразі, для себе, не зрозумів, навіщо розкладати по купках, за всі товари, включаючи з 3-ма цінами, нарахували кешбек Продукти.

Мабуть тому, що в інших є більше ніж 0,7 як у вас
lara_08
 
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